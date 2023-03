L’Ajuntament de Picassent llança la campanya ‘De la rivalitat a la complicitat a través de la sororitat’, amb l’objectiu de fer reflexionar la ciutadania sobre la construcció social de la rivalitat entre les dones i de la importància de crear relacions sòriques, solidàries i de complicitat. Ho fa amb una programació de diverses activitats que giren al voltant de la temàtica escollida.

L’àrea d’Igualtat parteix de la idea que les dones, a través de l’aprenentatge des de menudes, han integrat que són enemigues, que han de competir, i això es veu encara hui reflectit en comportaments de jutjament i crítica entre dones, respecte al seu físic i la seua sexualitat. Però, com es vol posar de manifest, al llarg de la història, les dones han mostrat la importància de la seua acció unida per a aconseguir els seus drets: moviments com el sufragisme, o un referent més actual com el #MeToo, són exemples de la força de l’aliança i solidaritat.

Així, es vol ressaltar la importància de les conductes de complicitat i amistat entre dones, de les relacions de solidaritat que ajuden a caminar cap a l’empoderament col·lectiu per a convertir la rivalitat, per fi, en complicitat.

La regidora d’Igualtat, Belén Bernat Sotelo, declara que «amb esta campanya volem visibilitzar els reptes que encara enfronten les dones. La nostra socialització ha construït una rivalitat que ens fragmenta i dificulta la encara necessària lluita unida per a la consecució de la igualtat».

Activitats en març i abril

La programació d’activitats, que s’estén durant març i abril, també versarà sobre esta temàtica, incloent dues sessions del cicle de Cinema en Igualtat, projectant Chavalas i La inocencia i dos cicles de Café-Tertúlies: un col·loqui amb Charo Altable Vicario i la presentació de la novel·la L’estiu dels silencis, de Marta Rosell i Talens.

L’agenda inclou, també, una visita a l’exposició ‘En una casa’, d’Ana Penyas i Alba Herrero, que visibilitza el treball de cures. Estes activitats, així com la campanya de sensibilització, estan subvencionades per la Generalitat Valenciana.

A més, des de l’àrea de Cultura, es representarà l’obra teatral L’ordre, sobre el treball cooperatiu i la unió, a càrrec del Grup de Dones de l’Escola Municipal de Teatre. Per últim, i com cada any, es celebrarà una concentració a la plaça de l’Ajuntament i també el Sopar de les Dones.

Diversos grups de dones han participat en la campanya, donant el seu testimoni sobre les relacions sòriques que s’han creat als espais d’encontre del municipi, formals o informals, com els grups de teatre de Príncipe de España i l’Escola Municipal de Teatre; el grup de Moviment d’Expressiu i les falleres majors, posant en valor la complicitat, la fortalesa i el suport mutu que es crea entre elles, i l’efecte terapèutic d’aquests espais.