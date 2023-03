Los temas relacionados con la igualdad y la diversidad ya forman parte de la agenda fallera y se exhiben con naturalidad en los monumentos, además de haber ido ganando terreno a escenas de otras épocas con marcado carácter machista e incluso que ridiculizaba la condición sexual. En Torrent, además de la iniciativa propia de las comisiones, la creación del Premio Violeta, por parte de la delegación de Igualdad del ayuntamiento, ha permitido dar un impulso a ambos aspectos en los últimos años.

No obstante, en la edición 2023 de las Fallas, la diversidad ha ganado terreno a la igualdad tanto en los monumentos como en los galardones que se han otorgado y la temática LGTBI+ se ha impuesto a la mirada de género con la que había abordado su monumento alguna comisión, en la línea del debate que también existe en la sociedad.

Así, este año ha ganado el primer galardón de los Premios Violeta el monumento infantil de la comisión Benemèrita Guardia Civil, una creación del artista Alejandro Cano que tiene por lema "Vicent quiere ser princesa", una apuesta atrevida de este casal, que además destaca por sus vivos colores. Esta fallita también ganó el primer premio al monumento infantil de la sección primera, a la que está adscrita, y el galardón de Ingenio y Gracia.

En segundo lugar del concurso ha quedado la comisión Cronista Vicent Beguer Esteve con su monumento grande, que lleva por lema "New Flame" y forma parte de un proyecto con el que la falla iba a participar en el festival Diversity, proyectado para el pasado verano en València con el objetivo de atraer público LGTBI+, a través de una propuesta musical de calidad, aunque finalmente no llegó a celebrarse. New Flame es una obra del artista con el que Cronista trabaja en los últimos años, Raúl Martínez Chuky, y que ha plantado algunas de sus propuestas más rompedoras, como la icónica del beso lésbico.

Finalmente, el tercer premio ha sido para el monumento infantil de la comisión Àngel de l'Alcàsser, que ha elaborado el artista Francisco Tarazona i Garcia, que tiene por lema "Afronautes".

Reconocimiento a las mujeres

Más allá de estos monumentos, otra falla de la capital de l'Horta Sud ha plantado un monumento que reivindica la igualdad desde la perspectiva de género, poniendo en valor la trayectoria de determinadas mujeres. Escondido en la pequeña plaza de Santa Llúcia (lugar que también da nombre a la comisión), en el cozarón del barrio del Alter de Torrent, se eleva "Torrentina, guapa y fina", un montaje con el que esta humilde comisión homenajea a seis mujeres ilustres y resalta el papel de otras tantas.

Una de las mujeres que aparece en la leyenda de la falla es la que fue la primera alcaldesa de la ciudad, María José Català, actual portavoz del Partido Popular en València. También la periodista Lydia del Canto es mencionada en una de las cartelas por haber llegado a la dirección del diario Levante-EMV durante su trayectoria profesional. La tenista olímpica Anabel Medina, que ganó una medalla de plata, la matrona histórica Pilar Martí y la primera mujer notaria en la Comunitat Valenciana, Carolina Bono, que era de Torrent, también aparecen. Asimismo, el monumento hace mención a las falleras mayores de la ciudad y a la Reina del Encuentro.