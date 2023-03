"Escribo para promover la cultura y la justicia social en Torrent"

El confinamiento y los momentos más duros de la pandemia fueron una etapa emocionalmente intensa por la incertidumbre que creó la crisis sanitaria. Pero también una etapa creativa para muchas personas que, de forma profesional o amateur, se dedican a actividades artísticas. Fue el caso de Evencio Tortajada, pensador y bloguero torrentino, que en esos meses escribió relatos, pequeños artículos de opinión y memorias.

Todo aquel material, además de otro que ya tenía el veterano torrentino de adopción, se compiló en cuatro pequeñas publicaciones, que se presentan con una funda de cartón para que conformen una unidad. "Cuando laten las letras" es el título general de la obra que engloba "Pueblo y tierra I", "Sueño y amigos II", "Palabras y relatos III" y "Prosa y aforismos IV".

"Cuando un recluso tenga un libro en sus manos y lo vea, puede sentir la libertad entre rejas" Evencio Tortajada - Autor

La obra, presentada hace un mes y medio en Torrent, forma parte de la colección municipal de literatura breve 2022, por lo que se puede adquirir en el propio consistorio. Tuvo una tirada de 500 ejemplares, de los que un centenar fueron enviados a el centro penitenciario de Picassent, como con anteriores publicaciones del autor. "Cuando un recluso tenga un libro en sus manos y lo vea, puede sentir la libertad entre rejas", valora.

La enfermedad de su hermana

Los libros incluyen desde vivencias tan desgarradoras como la enfermedad de su hermana, una esquizofrenia que le sobrevino durante un curso de la Sección Femenina en el franquismo, sin que la familia llegara a saber nunca qué le pasó allí. "Con el paso del tiempo, sigue atormentando no saber qué hicieron las falangistas con ella", expresa el autor en el relato.

En "Sueños y amigos", por ejemplo, dedica cinco capítulos a explicar cómo cree que será su muerte y cuál es la relación en el tiempo de las personalidades públicas que irán llegando donde esté el cadáver. "El primero en llegar -antes de morirme- fue Jesús Ros", indica en referencia al alcalde, aunque también desfilan por el velatorio los portavoces Amparo Folgado (PP), Raúl Claramonte (Cs) y Pau Alabajos (Compromís), entre otros.

"Escribo para promover la cultura pero también la justicia social", afirma con rotundidad Evencio Tortajada, ahora que acaba de publicar su décima obra mientras guarda en su casa numeroso material y también sus palabras ponen en entredicho periódicamente en su blog la ciudad donde vive.

"Siempre me ha dado la sensación de que a Torrent le falta viveza", indica, en referencia tanto a la sociedad como al ayuntamiento y la corporación local. "Los políticos no pueden estar todo el día en los despachos. Tienen que salir a la calle y hablar con la gente. Parece que a veces eso les viene grande y no salen de su círculo, lo que conduce a una gestión pasiva y a una actitud pasiva", añade.

Voluntariado en el confinamiento

Evencio Tortajada no solo es un pensador que aprovechó la pandemia para escribir sino que también tomó partido en la acción, al fundar Solidarios por ti, una entidad de voluntariado que ayuda a familias a las que la crisis sanitaria ha dejado an borde de la exclusión social. De ahí que tenga una visión de la realidad torrentina con experiencias concretas.

"Los políticos deberían dejar de vendernos en su programa lo que no van a hacer. Menos anuncios de hospitales y más respeto a la ciudadanía", indica.