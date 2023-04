Las acusaciones de un agricultor a dos agentes de Policía Local de Mislata de hurtarle cebollas de un campo ha obligado al ayuntamiento a emitir un comunicado desmintiendo dichas acusaciones y anunciando que los agentes emprenderán acciones legales.

El vecino en cuestión relata un episodio “lamentable” sucedido la madrugada del sábado 15 de abril. Así, explica que encontró un coche de Policía Local de Mislata en medio de un camino rural. Según narra, uno de los agentes le preguntó donde iba a lo que el agricultor contestó: “estoy regando, y ¿Ustedes que hacen aquí al medio del camino cinco minutos? Estaba meando....”, asegura que respondió el agente. “¿Y las dos bolsas que hay de cebollas llenas?(al lado del policía)”, escribe en su post de Facebook. “Uy!! no nos habíamos dado cuenta que habían dos bolsas, no lo sé, ya estaban ahí”, asegura que respondió el agente. El agricultor relata que “pensaba que estabais cuidando de las cebollas, velando por el trabajo y sacrificio mío durante 6 meses que hace que las planté, señores funcionarios del estado, policía que me estabais robando cebollas y dudo que en el maletero no hayan más”.

Ante dicha publicación, que ha tenido cerca de 190 comentarios, el Ayuntamiento de Mislata emitía un comunicado, también en redes sociales, en el que defendía la labor de su Policía Local. “Desde la propia comisaría queremos aclarar que son absolutamente falsas las informaciones difundidas, que atentan contra la dignidad y la honorabilidad del cuerpo de la Policía Local”.

El mismo escrito asegura que los agentes del turno de noche, “a quienes han intentado incriminar en la comisión de un delito, han realizado el correspondiente atestado y acudirán a los tribunales en defensa de su honor, frente a las injurias y calumnias vertidas”.