Durant la matinada del dimecres passat va faltar Miguel Garcia Besó, que a força d’anys i de treballs s’havia erigit en un dels impremters més emblemàtics i carismàtics, no sols d’Alaquàs, el seu municipi d’origen, sinó de la comarca de l’Horta. Ho era, si més no, des de més de mig segle enrere, el moment en què fundà l’empresa que, amb el pas dels anys, acabaria denominant-se Arts Gràfiques Garcia Besó; i que li permeté erigir-se en «un artesà de la impremta», segons fou qualificat per Baltasar Escrivà, el seu nebot i deixeble.

Garcia Besó, 50 anys d'impremta a Alaquàs Nascut en 1942, s’inicià en el món de la impressió sent encara xiquet. I, atesa la vocació que manifestava pel grafisme, els seus pares decidiren enviar-lo a estudiar al col·legi que els Jesuïtes tenien al carrer Quart de València, on assistí a classes de formació professional que li permeteren adquirir la base teòrica i pràctica sobre la qual bastir el seu propi negoci. Així, en tornar de la mili, i després d’un breu període de temps treballant a una xicoteta impremta d’Alaquàs anomenada «Manipulados Palop», en gener de 1967 decidí instal·lar-se pel seu compte; i ho feu a l’antiga quadra de la casa paterna, que va ser habilitada per al nou ús. Amb aquella decisió, feia un gran salt endavant que, transcorreguts els anys, el portaria a convertir-se en «el Gutenberg d’Alaquàs», tal com, per tal de fer-lo riure, li havia comentat alguna vegada. Véncer la crisi Arts Gràfiques Garcia Besó aconseguí véncer la descomunal crisi que, amb l’inici del segle XXI, afectà al sector de la impressió. I estic segur que si pogué superar aquella travessia del desert fou, entre altres coses, per la dilatada experiència professional que acreditava el seu fundador –que el portà a ser distingit per l’Agrupació Comarcal d’Empresaris d’Alaquàs-Aldaia– i pel seu tarannà summament afable i bonhomiós –que li comportà la «Carxofa d’Honor» que atorga l’Associació d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa d’Alaquàs. Després d’una llarga i intensa trajectòria professional, Miguel Garcia Besó encarnava la història de la impremta a Alaquàs. I, amb el seu traspàs, els habitants de l’Horta Sud perdem un impremter de raça: un tipògraf que dedicà la seua vida a estampar i difondre tot tipus d’idees. Descanse en pau.