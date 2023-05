La alcaldesa de Puçol se fotografía con la misma camisa morada que usa en campaña y subraya la teórica incongruencia estética mientras asegura, entre risas, no creer en el lenguaje de los colores. Quizás sea cierto, pero algo de simbolismo encierra su elección. Carceller está lejos de encajar en el molde del PP.

Termina un mandato difícil marcado por los años de pandemia, ¿qué valoración hace?

Ha sido complicado, efectivamente, con una crisis sanitaria y económica que todavía está coleando. En los momentos más duros del covid desde el ayuntamiento estuvimos al lado de nuestros vecinos, no quedaba otra. Con el desconcierto inicial el soporte de las administraciones supramunicipales llegó tarde, así que tuvimos que coger el toro por los cuernos y asumirlo nosotros. Pero todo aquello cambió mucho las cosas. Hemos renovado todos los equipos informáticos para poder trabajar desde casa, hemos cambiado muchas reuniones para hacerlas telemáticas; hemos mejorado.

La legislatura comenzó con un cuatripartito del que terminaron saliéndose Cs y Vox. Eso ha supuesto el bloqueo de los presupuestos y muchos proyectos importantes.

El desgaste ha sido importante, sobre todo a nivel personal. Pero hemos ido encontrando soluciones. Por ejemplo, ya hemos empezado los trabajos previstos del carril bici, ya tenemos el proyecto y estamos buscando otras vías de financiación como fondos europeos, subvenciones, etc. El proyecto de la piscina en la playa se ha postergado, pero en cambio estamos trabajando en una pista multideportes, que es el primer paso. Nos hemos buscado la vida. Muchísimos proyectos que no salieron de inicio están en marcha ya, con lo cual se han bloqueado relativamente.

¿Qué retos tiene el municipio por delante?

Puçol tiene un reto importante en cuanto a movilidad. Somos un pueblo pionero en vías ciclo peatonales. En la legislatura que gobernó el PP, antes del 2011, hicimos la vía ciclopeatonal y toda la vereda hasta la playa, diría que es la vía más utilizada por todos los vecinos y en esta legislatura la hemos iluminado para que cuando llegue el invierno también se pueda utilizar. Además hicimos el carril bici que bordea la ronda, y ahora falta el carril ciclopeatonal que una el caso urbano con las urbanizaciones y la Sierra Calderona. Asimismo, necesitamos un bus lanzadera que nos lleve al metro, pero al tener cedida las competencias de los buses a la EMT, tienes que negociar con ello las condiciones y estamos en ello. Quiero que podamos disponer de ese autobús en la próxima legislatura.

Uno de los temas más candentes es el de la vivienda, en Puçol solo hay un piso por menos de 600 euros.

Puçol no es un pueblo barato para vivir, pero nuestra intención es facilitar la promoción de vivienda. Hay una finca que fue de Sareb se quedó a medio construir y ahora se ha acabado y se ha vendido fácilmente. Además hay un solar privado donde estaba la antigua fábrica de Cointra, que tiene 30.000 metros y estamos esperando a que Conselleria nos dé el visto bueno para llevar adelante el plan de reurbanización, y la idea, según nos han contado los promotores, es que ahí se potencia el tema del alquiler asequible.

Este ayuntamiento tenía la intención de transformar 29 pisos que en su día creó la empresa municipal Gespul SA –ya liquidada– en viviendas sociales. En estos pisos viven algunas familias vulnerables, y en algún momento se habló de posibles desahucios por impagos. ¿Sigue existiendo la intención de proteger estas viviendas?

Sí, queremos convertirlas en viviendas sociales, porque ahora no tienen esa catalogación. El problema con ellas es que han generado una deuda de casi medio millón de euros, cuando entré en este ayuntamiento tenía la espada de Damocles encima. La cuestión económica la hemos resuelto y a las familias que contaban con informe de vulnerabilidad les hemos respetado su situación. Pero otras han podido pagar su deuda y se han ido. Había que mirar caso por caso. Ahora estamos trabajando para modificar la ordenanza de vivienda porque tal y como está, con los mismos criterios de asignación, se seguiría generando la misma deuda. De momento estamos arreglando tres de ellas.

Otro de los aspectos prioritarios durante su gestión ha sido el de las políticas de Igualdad, algo que le ha costado un apoyo en el Ayuntamiento de Puçol.

Cuando asumí el área de Igualdad y Mujer tenía a Vox como partido de apoyo de investidura. A mí me preocupaba el tema, porque no me gustan las políticas de Vox en este ámbito. Pero tenía claro que en las políticas de Igualdad no me iba a dejar amedrentar por Vox ni por nadie, porque el feminismo no tiene color. Yo soy feminista. No soy feminista radical y obviamente no pienso igual que Irene Montero en muchas cosas, pero sí soy una firme defensora de la mujer. Hay que hacer políticas activas en estos temas. Fue una de las cosas en las que yo me planté y en parte por eso se salió del cuatripartito el concejal de Vox.

"No creo en las cuotas ni en las listas cremallera"

De los 43 municipios que hay en l’Horta solo 12 están gobernados por alcaldesas, ¿falta representación de la mujer en los puestos de poder?

No lo creo, no creo en las cuotas ni en las listas cremallera. No me fijo en el género de las personas y laboralmente las valoro por su capacidad de trabajo y por cómo resuelven los problemas.

Cambiando de tercio, el año pasado tuvisteis algunos problemas con los bous al carrer. Hubo una cogida a un menor y los bous embolats no pudieron celebrarse porque se quedaron sin cobertura. ¿Cuál es la previsión este año?

Nosotros hemos aprobado el calendario de festejos taurinos y van a cambiar las cosas. ¿Quiere eso decir que se va a permitir todo? No. ¿Vamos a tener que ser mucho más cuidados? Por supuesto, y la gente del mundo del toro tendrá que tomar conciencia. Cuando yo veo a un señor bebiéndose una copa en medio de un recinto taurino con un toro a 200 metros, me vuelvo loca. Pero la idea es que, tomando esa conciencia, los bous se celebren y los bous embolats también, porque ya estamos hablando con una aseguradora que está dispuesta a darles cobertura.