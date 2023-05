Los bous al carrer seguirán celebrándose en el Alboraia con el apoyo de todas las fuerzas políticas salvo EU. En el último pleno de la legislatura en la moción presentada por Esquerra Unida para declarar Alboraia libre de maltrato animal el PSOE ha votado en contra junto con PP, Ciudadanos y VOX. La sorpresa ha sido la abstención de Compromís que ha pedido a la concejala y portavoz de Esquerra Unida, Marta Martín, que dejase la moción encima de la mesa.

Desde Esquerra Unida-Unides Podem per Alboraia no entienden que un partido como Compromís que dice estar contra el maltrato animal pida que una moción que pide que Alboraia se declare libre de maltrato animal se quede encima de la mesa "porque no es el momento".

La actual concejala de Esquerra Unida y candidata a la por la coalición de Esquerra Unida-Unides Podem per Alboraia ha defendido la moción porque en la época en la que estamos no es de recibo que actividades como el bou embolat sigan teniendo cabida en nuestro municipio por el consiguiente sufrimiento animal que supone y las molestias vecinales que conlleva.

"Además no entendemos la falta de valentía de Compromís ante una moción que defiende los derechos de los animales y el derecho de vecinas y vecinos a no tener que sufrir las molestias de dicha actividad", señalan desde la formación de izquierdas..

Pese al rechazo de su moción, Esquerra Unida-Unides Podem per Alboraia asegura que seguirá "defendiendo los derechos de los animales en Alboraia y el derecho de vecinos y vecinas a no sufrir las molestias" derivadas de dicha actividad.