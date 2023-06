La Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud ha promovido junto con Favens (Federación de Asociaciones de Venta No Sedentaria de la Comunitat Valenciana) una serie de jornadas técnicas para mejorar la situación de la venta no sedentaria en los municipios de la comarca. El objetivo de estos encuentros es el de concretar criterios y actuaciones administrativas comunes para mejorar la relación entre la administración y los mercados y de esta manera mejorar las inquietudes que puedan surgir entre ambas partes.

En esta primera toma de contacto se ha puesto en común la situación con respeto a la venta no sedentaria tanto del personal técnico de los municipios como del personal laboral de los mercados no sedentarios con el objetivo de poder desarrollar entre todas las partes una serie de acuerdos para el mejor funcionamiento de la venta no sedentaria. A la primera jornada ha acudido personal técnico de los municipios, representantes de Favens, personal técnico de la Mancomunitat de l’Horta Sud y el presidente de la Mancomunitat, José Cabanes.

La Mancomunitat de l’Horta Sud inicia así una serie de encuentros para poder llegar a puntos comunes que favorezcan las relaciones entre la administración y los vendedores. Una de las principales conclusiones en esta primera reunión, ha sido la necesidad de revitalizar los mercados tanto sedentarios como no sedentarios con la implicación de todas las partes implicadas.

“El objetivo de la Mancomunitat siempre ha sido y es el de ayudar a los ayuntamientos a mejorar su día a día, por lo tanto este tipo de iniciativas en los que todos los municipios tenemos inquietudes comunes son los que debemos tratar desde una perspectiva mancomunada, todos juntos”, ha afirmado José Cabanes, quién también ha añadido que la venta no sedentaria “está muy presente en nuestra comarca por lo que deseamos que las condiciones tanto de cara a los ayuntamientos como para las personas que trabajan en estos mercados sean mejores”.