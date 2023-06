Los padres de ocho menores escolarizados en Albal ha presentado una queja por registro de entrada en el ayuntamiento reclamando una plaza en la escuela de verano municipal que este año se celebra en el CEIP Juan Esteve por no estar empadronados en la localidad. El consistorio, por su parte, asegura que vivir en Albal es un requisito que aparece en las normas de inscripción y que este año se han ofertado 400 plazas, y se han solicitado 465, por lo que se ha dado prioridad a los empadronados. Los niños y niñas que se han quedado sin plaza tienen en común que son hijos e hijas de docentes del centros escolares del pueblo y por tanto cursan sus estudios allí, algo que sí permite la conselleria de Educción a la hora de matriculación. Es por eso que estos profesores decidieron que para facilitar la conciliación familiar, durante el mes de julio que aún continúan con su trabajo en el centro, sus hijos pudieran estar en la escuela municipal de verano.

"Ya los solicitamos el año pasado pero nos dejaron fuera porque nos dijeron que era gratuita por ser un servicio que en aquella ocasión subvencionaba la Generalitat, pero al ver que este año se realizaba en el CEIP Juan Esteve, que es donde están matriculados la mayoría de nuestros hijos, y que era municipal los apuntamos e incluso pagamos la inscripción, pero nos llamaron días después para decirnos que nos rechazaban nuestra solicitud porque no cumplíamos el requisito del empadronamiento", señala uno de los padres afectados.

La escuela de verano está disponible para niños y niñas de 3 a 12 años, del 26 de junio al 27 de julio , en horario de 9.30 a 14 horas. Aunque también se ofrece un servicio extra matinal de 7.30 a 9.30 h para facilitar la conciliación. El precio es de 80 euros, 140€ dos hermanos, y 160€ tres hermanos. Y entre los requisitos que aparecen en la información de inscripción que está disponible en la web municipal se establece: Haber cursado 2º ciclo de infantil o educación primaria en el curso 2022-2023. y estar empadronados en el municipio de Albal tanto el/la alumno/a como ambos progenitores o representantes legales.

Un requisito que consideran injusto, sobre todo uno de los afectados cuyos hijos tiene TEA. "A mis hijos les afecta mucho los cambios en su entorno. Ambos cursan en el CEIP Juan Esteve y su monitora de comedor es monitora de la escuela de verano, lo que consideramos que era genial para que no les afectara. Ahora tendremos que pedirnos permisos en los trabajos porque llevarlo a otra escuela no es viable", explica.

"Deben resolver el problema"

Desde la concejalía de Educación lamentan que estos niños se hayan quedado fuera "pero no hay plazas suficientes. De haberlas no habría problema, pero se han quedado más de 50 niños en lista de espera y se deben cumplir los requisitos". También aseguran que la de Juan Esteve no es la única escuela de verano, puesto que en Albal está la escuela municipal de deportes, la de Santa Anna y en la piscina cubierta también. "Santa Ana es una escuela concertada privada y no estamos hablando de los mismo precios", responde un padre afectado, quien es consciente de la falta de plazas, "pero ellos son la administración y deben resolver ese problema ofertando más: Si no hay problemas para escolarizar a niños de fuera tampoco lo debería haber para la escuela de verano, aunque no dependa de conselleria". El consistorio, por su parte, afirma que están estudiando un plan B, pero no hay concretado nada.