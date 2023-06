El Partido Popular de Alaquàs estudia emprender acciones judiciales contra Compromís por acusar a su portavoz municipal, Vicent Cervera, de pactar con el PSPV, algo que aseguran que es falso y que vulnera el derecho al honor del edil. Estas acusaciones se produjeron por parte de los valencianistas el 20 de junio,a través de un comunicado de prensa, después de que la foto de Vicent Cervera apareciera en la web municipal junto al resto de concejales socialistas que forman parte del gobierno en minoría. Una publicación que fue interpretada por Compromís como la señal de que el PSOE había roto las negociaciones para conseguir un pacto de progreso porque había decidido pactar con el PP. Un comunicado que fue refrendado por un tweet de Consol Barberà, portavoz valencianista los últimos cuatro años, vinculando la rotura de las negociaciones entre los dos partidos de izquierdas con el pacto con la derecha.

Sin embargo, el alcalde de Alaquàs, Toni Saura, explicó que no se había producido tal pacto, sino que se trataba de un error informático, que ya había sido subsanado.

El PP, por su parte, pidió a Compromís que emitiese una rectificación después de comprobarse que sus acusaciones de pacto con el PSPV eran falsas, algo que aún no se ha producido, de ahí que estén estudiando emprender acciones legales. Sí, en cambio, se ha disculpado Consol Barberá a través de sus redes por el tweet.

Compromís y Vox se quedan con medio liberado

Una polémica que saltó públicamente durante la celebración del pleno organizativo municipal donde se asignaban cargos, asesores y retribuciones asesores, así como el nombramiento de los representantes del consistorio en órganos supralocales. En el pleno, Vicent Cervera intervino para ratificar que se reservaba acciones judiciales porque se había atacado su honor. “Yo no me vendo a nadie por un sueldo”, dijo. El PP, afirma ahora, que en ese pleno se dio a conocer el motivo real por el que Compromís les utilizó para intentar forzar un pacto con el PSPV. Según los populares, Compromís exigió a los socialistas dos concejalas y dos asesores, todos ellos liberados al 100%, algo que no aceptó el PSPV, tal y como informó Toni Saura en dicho pleno.

Por todo ello, el PP afirma que "ante este panorama tan desolador, el grupo Compromís per Alaquàs, en un intento desesperado por no perderlo todo, enfadados y dolidos por no conseguir ninguna de sus demandas, deciden meter por en medio al Partido Popular, que por supuesto nada tenía que ver con estos asuntos, y era desconocedor de estos intentos de pactar".

Curiosamente, en la sesión plenaria donde se denuncian estos hechos, PSOE y PP votaron los puntos más importantes, mientras que Compromís presentó propuestas alternativas que no salieron adelante, una de ellas incluso fue apoyada por Vox. Una de esas propuestas implica rebajar los sueldos de los concejales liberados del PSPV. Es ahí cuando el alcalde les replicó que, durante las negociaciones, Compromís pidió las dos concejalas liberadas al 100% con esos sueldos y dos asesores.

Finalmente en el pleno se acordó que el PSPV mantendrá al alcalde liberado al 100% y cuatro ediles con liberaciones totales o parciales, el PP tendrá un liberado y medio, que se transformará en dos al 0,75% tal y como pidió Cervera en el pleno, y que Compromís con dos ediles y Vox con tres, contarán con medio liberado cada uno.