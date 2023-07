El joven Fran Arrué Martos acaba de cumplir su sueño de ser el máximo representante del Centro Rociero de Torrent. Dado que no había reina, se postuló para ocupar el principal cargo representativo junto a su hermana, Mari Trini Arrué , y fue elegido, no sin obstáculos, "Mayoral" ya que no existe por ahora, ni en los estatutos del centro ni en los de la federación FECA, la figura de rey.

Arrué Martos fue coronado este fin de semana en Torrent. Según diversas fuentes, solo había algún precedente de su cargo en el terreno infantil, como es el caso del centro de Ontinyent, hace 15 años. El joven torrentino, que tiene 18 años, tenía esta aspiración desde niño aunque entonces no pudo ser porque no tuvo el apoyo suficiente. Ahora ejercerá el cargo por dos años, tal y como se establece en el centro rociero. Al anhelo del joven de pasar dos años de máximo representante de la entidad se suman las ganas de normalizar esta figura como parte integral de la vida, rompiendo roles de género, desafiando tradiciones y abriendo el debate en el colectivo andaluz. La primera barrera ha tenido que pasarla en su propia asociación, donde Fran Arrué elevó a la asamblea su anhelo e inicialmente solo recibió el apoyo de su tía. "Desde bien niño quise presentarme a Mayoral infantil, pero mis padres no me apoyaron, me ha tocado remover conciencias porque nadie me apoyaba", explica. Años después y en una sociedad que ha avanzado en el terremo de roles de género, ya no ha tenido problemas en su familia. "Mis padres lo están viviendo muy emocionados, junto a mi hermana, que pone fin a una etapa de 13 años en la que el centro no ha tenido Reina infantil", asegura. Él confeccionó su banda La elección no fue fácil y los detalles que rodean al cargo tampoco. De hecho, una de sus peleas fue su derecho a lucir una banda, que él mismo confeccionó, un aspecto que "generó mucho debate". El acto coronaba además, la Semana del Orgullo LGTBI+, lo que implicaba una mayor significación. De hecho, el protagonista anima a más chicos a dar el paso y reivindicar la figura de Mayoral en sus colectivos "a ver si van cambiando las cosas".