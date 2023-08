La llegada del mes de agosto en Torrent es sinónimo de buen cine para todos los públicos de la mano de ‘Cinema a la plaça’. Este ciclo amenizará las noches de los fines de semana de agosto con la proyección al aire libre, del 4 al 26 de agosto, de una variada selección de películas en la plaza de la Libertad, la plaza Pintor Miró, la plaza de la Iglesia y el espacio de l’Antic Mercat del Vedat.

Así, todos los viernes y sábados de agosto, a partir de las 22:30h, el público podrá disfrutar gratuitamente de una selección de historias que este año incluye títulos con el mejor y más reciente cine de animación como "Encanto", "Lightyear" o "La familia Addams 2: la gran escapada". También ofrecerá una propuesta con algunos de los últimos éxitos en taquilla del cine de superhéroes como "The Batman", "Thor: Love and Thunder", "Spiderman: no way home" o "Doctor Strange: en el multiverso de la locura". Esta es la programación completa, que comenzará este viernes 4 de agosto.

Plaza de la Libertad

Viernes 4 de agosto - Encanto

Viernes 11 de agosto - La familia Adams 2: la gran escapada

Viernes 18 de agosto - Lightyear

Viernes 25 de agosto - Sonic 2: la película

Plaza del Pintor Miró

Sábado 5 de agosto - Thor: Love and Thunder

Sábado 12 de agosto - The Batman

Sábado 19 de agosto - Spiderman: no way home

Sábado 26 de agosto - Doctor Strange: en el multiverso de la locura

Plaza de la Iglesia

Sábado 5 de agosto - Descarrilados

Sábado 12 de agosto - Voy a pasármelo bien

Sábado 19 de agosto - Hollyblood

Sábado 26 de agosto - Tadeo Jones 3: la tabla esmeralda

El Vedat (C/Font de Sant Lluís,2)

Sábado 5 de agosto - Bullet train