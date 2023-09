"Se trata de un hecho sin precedentes en la historia de Burjassot". Así comentaban los empleados de una sucursal bancaria de la localidad el histórico logro conseguido por una de sus vecinas, que ha conseguido que la entidad le cambie su cuenta corriente por una cuenta corriente básica sin perder el número de cuenta.

A diferencia de otras, la cuenta corriente básica no conlleva gastos de mantenimiento ni comisiones, lo que llevó a la mujer a solicitar un cambio para evitar el pago de estas tasas. Sin embargo, según fijaba la normativa del banco, aquellos que desean cambiar su cuenta corriente a una cuenta básica tienen que cancelar su cuenta existente y esperar a que la entidad bancaria verifique y demuestre la situación de vulnerabilidad económica del solicitante. En este periodo el banco también comprueba y se asegura de que la persona demandante del cambio no cuenta con recursos económicos adicionales no declarados al banco antes de concederles un nuevo número de cuenta.

A diferencia de otras, la cuenta corriente básica no conlleva gastos de mantenimiento ni comisiones, lo que llevó a la mujer ha solicitar un cambio para evitar el pago de estas tasas. Sin embargo, según fijaba la normativa del banco, aquellos que desean cambiar su cuenta corriente a una cuenta básica tienen que cancelar su cuenta existente y esperar a que la entidad bancaria verifique y demuestre la situación de vulnerabilidad económica del solicitante. En este periodo el banco también comprueba y se asegura de que la persona demandante del cambio no cuenta con recursos económicos adicionales no declarados al banco antes de concederles un nuevo número de cuenta.

Una guerra de muchos años

La vecina en cuestión ha estado solicitando una cuenta sin cargos durante varios años, chocando con la práctica común en la banca, que implica la anulación sistemática de cuentas corrientes. Esto, conforme a la legislación vigente, pero con la peculiaridad de que el banco requiere tiempo para asignar un nuevo número de cuenta. Durante este limbo sin cuenta, la persona se encuentra en la imposibilidad de recibir su pensión o realizar pagos regulares de servicios como agua, electricidad o gas. Este período sin cuenta suele ser especialmente prolongado para aquellos en situación de vulnerabilidad económica, lo que ha sido un obstáculo para obtener una cuenta básica mientras se posee otra cuenta.

Pero la mujer no ha estado sola en esta guerra ya que la Oficina Municipal Información al Consumidor del Ayuntamiento de Burjassot (OMIC) ha acompañado a la mujer durante todo el proceso. Es más, hay que destacar que este servicio municipal ha desempeñado un papel fundamental en la tarea de persuadir a los responsables de la entidad bancaria de que no es necesario dejar a la vecina sin cuenta durante meses y que la mujer haya podido conseguir su objetivo.

Normalmente, las cuentas corrientes básicas se otorgan a personas que carecen de documentación o papeles y necesitan la cuenta para su integración, comenzar a trabajar o acceder a programas de ayuda social. Este hito marca un avance significativo en la inclusión financiera de la comunidad y allana el camino para futuras mejoras en el acceso a servicios bancarios básicos para todos los ciudadanos. Resulta necesario que más personas en situación económicamente vulnerable siguieran los pasos de la vecina de Burjassot.