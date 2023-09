Por edad. Así fue proclamado Javier Puchol, alcalde de Vinalesa, como presidente de la Mancomunitat del Carraixet. La sesión de constitución tuvo que acudir a los estatutos para deshacer el empate entre PSOE, con Puchol de candidato, y Compromís, con Sergi Ruiz, alcalde de Foios, como el otro aspirante. Finamalmente, el pilotari cogió la vara de mando para los próximos cuatro años.

El mandatario socialista explica que su intención es crear la nueva estructura de la Mancomunitat para continuar con la gestión realizada estos años. Así, el dirigente apuesta por aumentar los servicios mancomunados. “Los municipios pequeños no tenemos más alternativa que unirnos y compartir cosas porque si no quedamos invisibles”, afirma el presidente. El Carraixet está conformado por Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Foios y Vinalesa. Para Puchol otro de los retos de este mandato será la salud mental. “Es un tema muy sensible para el que tenemos que preparnos y tratar de dar el mejor servicio”, considera.

Crisis de gobierno en Foios

Por otro lado, el pleno de la Mancomunitat del Carraixet ha dejado un daño colateral en la relaciones entre PSOE y Compromís, al menos, en cuanto a Foios se refiere. De hecho, el alcalde va a convocar una reunión de seguimiento del pacto de gobierno entre ambas formaciones para pedir explicaciones a los socialistas por incumplirlo.

Tal como relata Sergi Ruiz, en el documento que sellaron ambos partidos el pasado junio, se incluyó que en el caso de que Foios aspirara a la presidencia de la Mancomunitat, bajo las siglas de Compromís, el vocal del PSOE debería apoyar a su socio valencianista para conseguir la vara de mando del órgano supramunicipal. De hecho, tal como revela el alcalde, en un primer momento de negociación del pacto se decidió que Compromís tendría los dos vocales del Carraixet, pero finalmente se modificó para que PSOE y Compromís tuvieran uno cada uno, pero a cambio del citado apoyo en el momento de la votación.

Pero dadas las apreturas de la votación del jueves, el concejal del PSOE de Foios, Juanjo Civera, respaldó a su colega Javier Puchol - su apoyo era clave para al menos empatar con Compromís- incumpliendo así el acuerdo de gobierno en Foios. Sergi Ruiz avanca que “teníamos un acuerdo de investidura que el PSOE ha incumplido. Por eso tenemos que analizar qué ha ocurrido”, explica. De todas maneras, el alcalde no espera que el pacto municipal se rompa, pero no esconde “que estoy molesto” por lo sucedido, ya que el PSOE “ha calculado muy bien su estrategia para conseguir la presidencia”, sin “atender lo que en Foios teníamos previamente acordado y firmado”.

Por su parte, Civera admite que se puso sobre la mesa esa cuestión durante las negociaciones "pero no quedó concretado ni firmado". De hecho, el concejal del PSOE reconoce que se dijo que cuando llegara el momento de la constitución de la Mancomunitat del Carraixet "se hablaría, pero como no lo hemos hecho, he apoyado, lógicamente, al candidato del PSOE".

En cuanto a la reunión de seguimiento del pacto, Civera se muestra tranquilo y apunta que "a nadie conviene romper el gobierno. Hemos trabajado bien ocho años y tenemos otros cuatro años por delante".