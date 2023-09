Revés inesperado para el nuevo gobierno popular de Almàssera. La primera teniente de alcalde, Ana María Reyes, ha dimitido de todas sus responsabilidades por asuntos personales pocos meses después de asumir el cargo.

Tal como ha explicado en redes sociales, la concejala de Servicios Sociales y Mayores presentó su renuncia a principios de septiembre, y el viernes 8 de septiembre fue ratificada ante secretaría.

“Considero que las cosas se tienen qué hacer bien y de no ser así, hay que echarse a un lado. Mi situación particular ha dado un giro importante. Giro qué me lleva a atender a alguien muy importante para mí. Quedarme en el cargo sería estar a medias en una cosa y en la otra”, reflexiona Reyes en un post de Facebook.

El alcalde Emilio José Belencoso dará cuenta de esta decisión mañana martes en la comisión previa al pleno y a partir de ahí iniciará “una transición ordenada”. El número ocho en la lista del Partido Popular, Jesús Biot García, será quien asuma las áreas de Servicios Sociales y Mayores que han quedado vacantes.

“Necesitamos reordenar estas delegaciones”, detalla Belencoso, “porque el perfil es muy distinto. Ana María estaba muy en contacto con los mayores y los colectivos del municipio. Jesús es más joven –tiene 28 años– y necesita tiempo”, relata el alcalde.