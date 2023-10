L'Ajuntament d'Aldaia va inaugurar l'exposició "Ensenyar, aprendre i conviure en valencià: 40 anys de la “Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià" (LUEV), una producció pròpia del servici municipal de Cultura. Esta iniciativa forma part de la programació especial del 9 d’octubre en la localitat que culminarà el dia 20 amb la celebració del 20 aniversari del Teatre Auditori Municipal d'Aldaia (TAMA). L'objectiu d'esta exposició és fer un balanç del recorregut de la LUEV, analitzant com s'ha desenvolupat la normativa al llarg d'estos 40 anys i avaluant la situació actual. L'exposició, juntament amb l'edició del llibre-catàleg "Ensenyar, aprendre i conviure en valencià, 40 anys de la LUEV", produït i coordinat també pel servici de Cultura, mostra les accions més rellevants que s'han dut a terme abans i després de l'aprovació d'este marc normatiu clau per al desenvolupament del valencià, especialment en l'àmbit educatiu, impulsades per la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, les universitats o diverses entitats, col·lectius i associacions compromeses amb la preservació de la llengua. En esta línia, l'Ajuntament d'Aldaia canalitza totes les seues accions encaminades a la promoció del valencià mitjançant la seua Oficina de Promoció Lingüística.

Aprendre i conviure en valencià a Aldaia En el torn d'intervencions de l’acte, al qual també van assistir representants de tots els grups polítics amb representació a la corporació municipal d’Aldaia, l'alcalde del municipi, Guillermo Luján, va agrair “l'enorme treball de totes les persones que han participat en esta exposició” i va voler fer una menció a tots els parlants perquè “amb la màxima generositat i flexibilitat, resolguen els qüestions relacionades amb el valencià amb sentit comú, amb trellat i visió de futur”. La regidora de Cultura, Empar Folgado, va insistir en que “davant alguns intents d’arraconar la nostra llengua, buscar conflicte o desprestigiar-la, han de saber que no els eixirà bé. Perquè l’estima i la protecció d’un poble i els institucions ho impedirà. La volem parlar, ensenyar, aprendre, encomanar, regalar, transmetre, perquè volem que siga de tots i totes”. Per la seua, part el tècnic municipal, Francesc Martínez, va explicar el procés de construcció de la exposició, i la comissària, Anna Marí, va recalcar que “ara més que mai cal estar orgullosos de la nostra llengua, utilitzar-la i defensar-la”. Puig apel·la a la unitat El màxim impulsor de la LUEV i conseller de Cultura en el moment de la seua aprovació, Ciprià Ciscar, va recordar la “difícil” situació en la qual entrà en vigor la llei, però va assegurar que “en estos 40 anys el valencià ha deixat de ser una llengua postergada a l’escola, ja que durant este temps ja han hagut moltes generacions de valencians que han pogut estudiar en la seua llengua pròpia”. L'expresident de la Generalitat, Ximo Puig, va tancar les intervencions apel·lant “a la unitat”, i a mantindre's “desperts davant qualsevol intent de fer retrocedir el valencià” Així mateix, l’acte comptà amb un Cant d’estil versàtil i la interpretació del “Tio Canya” d’Al Tall interpretat per Robert Cases (guitarra), Eduard Navarro (llaüt i dolçaina), Edu Navarro Tomás (violí) i Toni Guzmán (veu i percussions). Finalment, la comitiva i el veïnat va accedir a l’Espai d’Art Plaça Major del Centre Gent Jove a disftrutar de l’exposició.