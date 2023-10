El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals ha solicitado ayuda a la Conselleria para acabar con la plaga de mosquitos que afecta a la población, sobre todo a la que reside en la zona de la playa. El alcalde, Enric Palanca, ha enviado un oficio a la dirección general de Salud Pública en el que advierte del peligro para la salud pública que supone la plaga de mosquitos que están sufriendo en el núcleo urbano de la playa y en el casco urbano de la población tras las fuertes lluvias de finales de septiembre seguida de altas temperaturas, impropias en estas fechas. No es la primera vez, ya lo solicitó en 2021.

El primer edil afirma que aunque el consistorio está llevando a cabo tratamientos estos son larvicidas y muchas veces ineficaces ante la presencia de mosquitos adultos. También insiste en que "el tratamiento sería efectivo en los marjales que no son término municipal de La Pobla de Farnals. Por ese motivo la Diputación de València puede tener más capacidad de intervención", señala Palanca.

Es por eso que en el oficio enviado, La Pobla solicita que "al igual que en años anteriores la Diputació de Castelló está llevando a cabo tratamientos aéreos en varias marjales mediante vuelo de helicópteros, solicitamos que con el fin de hacer más efectiva la lucha contra la presencia masiva de mosquitos, se realice en nuestro municipio el correspondiente tratamiento, a la mayor brevedad posible".

Contacto personal con los diputados

Palanca, antes de realizar esta petición por escrito a la Dirección General de Salud Pública, contactó personalmente con los diputados provinciales de los dos principales grupos políticos para trasladar el problema, sobre todo ante la avalancha de quejas vecinales que está sufriendo debido a las graves picaduras y que muchas veces se achaca a la falta de tratamientos.

"Es erróneo considerar que el ayuntamiento no hace nada porque no quiere o porque es incapaz en sentido amplio. Tampoco es cierto que determinada conciencia animalista del gobierno le impide intervenir contra una plaga de mosquitos, ratas o palomas, o cualquier otra amenaza a la salud pública. Es de sentido común asegurar que nadie quiere plagas y que el problema no es político", señala el alcalde, que espera recibir contestación positiva a su petición.