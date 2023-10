El Ayuntamiento de Sedaví ha decidido asumir la iluminación del puente de la CV-407 que sirve para salvar la V-31, de titularidad ministerial, y que une el casco urbano con los núcleos poblaciones que tiene junto a la pedanía valenciana de Castella-l'Oliveral.

El consistorio de l'Horta Sud no quiere esperar más a que Fomento repare las iluminarias, averiadas desde el robo de cableado masivo en la Pista de Silla que tuvo lugar en 2010 y que aún se está a la espera de darle solución ante la desesperación de los municipios implicados.

Es por eso que Sedaví ha tomado cartas en el asunto y después de elecciones decidido solicitar al Ministerio de Fomento la autorización para asumir la reparación de las luminarias, que estarán a partir de ahora conectadas a la red de alumbrado municipal.

"Era un peligro mantener ese puente a oscuras, ya que es el único vial que une al núcleo poblacional del otro lado de la autovía y una de las principales entradas a Sedaví, y, por tanto, muy transitado", explica el alcalde José F. Cabanes.

Tras obtener el permiso del Ministerio de Fomento y ser aprobado en el último pleno municipal, el Ayuntamiento de Sedaví sacará a licitación del proyecto para comenzar cuanto antes con la reposición de luminarias, con una inversión cercana a los 100.000 euros.

Esta acción del consistorio vuelve a poner sobre la mesa uno de los grandes asuntos pendientes de l'Horta Sud con el Gobierno Central como es la iluminación de la Pista de Silla. Son más de 10 años de reivindicaciones de las poblaciones en torno a la V-31 como Beniparrell, Albal, Catarroja, Alfafar y Sedaví, que sufrieron el robo de cobre del cableado, provocando además daños en los centros de transformación.

A la espera de informes de tráfico

Las últimas informaciones llegadas desde el Gobierno tampoco son muy halagüeñas. Pese a que se filtró en 2020 que ya había un proyecto aprobado y que solo faltaba presupuesto para ejecutarlo, las últimas declaraciones realizadas por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, precisamente en la visita al anillo verde que pasa por este núcleo poblacional en torno a la Senda de les Vaques de Sedaví, aseguraba que se está a la espera de unos informes sobre seguridad vial y tráfico para llevar a cabo la reposición de la iluminación.

Bernabé desvelaba que se estaban realizando determinados informes sobre funciones de tráfico y seguridad vial, "y hasta que no sean positivos y veamos que no afectan a la integridad de vehículos y sus conductores, no podemos sacar adelante un proyecto que responda a las necesidades y a las demandas de los alcaldes de l'Horta Sud afectados", señalaba hace apenas tres semanas.

Sedaví, sin embargo, se ha cansado de esperar y ha decidido tomar cartas en el asunto al menos en la iluminación que compete a este puente, que también es utilizado por ciclistas, que comparten calzada con los vehículos con la falta de visibilidad que conlleva no tener la carretera lo suficientemente iluminada, a la espera de la construcción de la pasarela ciclopeatonal sobre la V-31 que también en este caso tiene pendiente de realizar la Generalitat Valenciana.