Almássera abre su piscina cubierta tras siete años cerrada

Los vecinos y vecinas de Almàssera por fin va a poder disfrutar de su piscina cubierta siete años después de que cerrara sus puertas tras rescindir el contrato la anterior gestora. El gran día será el 7 de noviembre. Un día que parecía que no iba a llegar nunca,más que nada porque la piscina lleva lista para abrirse prácticamente un año y medio, según advierte el alcalde, Emilio José Belencoso, tras acometer una serie de mejoras que van desde la colocación de placas solares del techo para poder calentar el agua a 80 grados de forma eficiente, hasta el cambio del suelo de la zona exterior al vaso, la rehabilitación de los vestuarios,la sustitución de ventanas cuyos cristales estaban agujereados o el cambio del filtro.

Unas intervenciones que se han ejecutado en los últimos cuatro años por el anterior gobierno de Ramón Puchades, que ha supuesto una fuerte inversión que supera los 300.000 euros, pero que eran necesarios tras el estado en el que estaba la piscina cuando fue “abandonada” en 2016 por la anterior gestora antes de que se cumpliese el periodo establecido en el contrato, firmado cuando gobernaba el PP. Un adiós que acabó en el juzgado, ya que la empresa gestora exigía al consistorio el pago del gas necesario para calentar el agua y que adeudaba, que finalmente tuvo que abonar el ayuntamiento tras dictaminar sentencia el juez.

Tras dejar atrás el periplo judicial, Almàssera asumió que debía gestionar directamente la piscina si quería volver a ponerla en servicio. De hecho, el pleno de noviembre de 2022 aprobó la licitación de los pliegos del servicio ya redactados. Sin embargo, según Belencoso, no se abría porque no se contrataba al personal necesario como monitores o taquilleros, con los que no cuenta la plantilla municipal.

“Llevamos un año y medio calentando el agua, está todo en marcha, pero no se firmó el contrato de gestión de lo que es la utilización de la piscina, porque nosotros no tenemos en plantilla ni taquilleros ni socorristas, pero sí tenemos la capacidad para contratarlos perfectamente. Hace un año se podría haber hecho un contrato menor para contratar a estas personas con una empresa cualquiera, haber prestado el servicio y mientras tanto licitarlo. Es sorprendente que no se hiciera antes”, reconoce el actual alcalde, que precisamente recuerda que era una de sus reivindicaciones realizadas durante la campaña electoral. De hecho, se reunió con el coordinador comarcal del PP Pedro Cuesta y con la Secretaria General del PP de la provincia de Valencia Reme Mazzolari para trasladarles en 2022 para trasladar dicha inquietud.

Belencoso recuerda que es incomprensible que “estuviéramos pagando durante un año y medio una empresa de mantenimiento para medir los niveles del agua sin que nadie la utilice o a FCC para las labores de limpieza; Sólo había que saber gestionarla y nosotros entramos y firmamos el contrato el segundo mes de de entrar y el 7 de noviembre va a abrir sus puertas”.

Inscripción y sorteo de plazas

De esta forma aunque la gestión de la piscina y la taquilla será asumida por el ayuntamiento, sí se ha contratado a una empresa externa para aportar el personal necesario, como monitores y socorristas.

El consistorio ha finalizado precisamente este viernes 20 de octubre el plazo de inscripción a los cursos de natación que ofrece tanto para empadronados como para los que no, mientras que el lunes 23 se expondrán los resultados del sorteo en aquellos cursos en los que hubiera más solicitudes que plazas en la puerta del Centro Cultural.