Indignación en Torrent en el día de Todos los Santos después de que un grupo de individuos sustrajera la recaudación del cepillo en una parroquia de la ciudad e intentara, sin éxito, robarlo en una segunda momentos después. Según ha podido saber Levante-EMV, los delitos se produjeron en las iglesias de Monte-Sión y la Asunción, y algunos testigos de los hechos sospechan que ambos fueron cometidos por los mismos autores.

El primero de los robos se produjo en la parroquia del Monte-Sión durante la misa de 10. Al parecer, mientras el oficio religioso estaba en marcha un individuo "con muy malas pintas" accedió al interior de la iglesia y comenzó a merodear por las instalaciones visitando distintas capillas y áreas del recinto. El aspecto de este hombre despertó las sospechas de algunos asistentes, que no perdieron de vista su paradero ante la sospecha de que estaba planeando cometer algún tipo de delito.

El ladrón accedió a la sacristía

Sin embargo, los feligreses perdieron el rastro del individuo en un momento de la misa y no lo volvieron a ver hasta una vez finalizado el sermón. Mientras que el hombre se disponía a abandonar el recinto eclesiástico, el capellán, tras recibir la advertencia de algunos vecinos, se dio cuenta de que el ladrón llevaba su teléfono móvil en la mano. Fue entonces cuando el saqueador, alertado por los gritos, lanzó el teléfono móvil del cura y escapó corriendo.

Tras analizar cómo había podido acceder el delincuente a su dispositivo móvil, que estaba en la sacristía, fue cuando se dieron cuenta de que el ladrón había entrado en la habitación, y al ir a revisar se dieron cuenta de que se había llevado el dinero de la colecta. Aunque desde la parroquia han confirmado los hechos, han declinado ofrecer declaraciones ya que están estudiando si van a presentar una denuncia.

Intento de robo en La Asunción

Paralelamente, en la iglesia de La Asunción se produjo otro conato de robo, que tras la descripción de algunos testigos todo indica que podría tratarse de los mismos autores. Y es que tras el hurto en Monte-Sión, una de las feligresas que presenció los hechos acudió a avisar a esta parroquia para que extremaran las precauciones.

Fue al dar los datos del asaltante cuando sospecharon de que presuntamente ambos delitos podrían haber sido cometidos por la misma persona ya que ambas descripciones encajaban, aunque al parecer en el segundo intento de saqueo el maleante acudió acompañado.

No obstante, en este segundo templo los delincuentes no pudieron culminar el crimen ya que, según has explicado algunas personas que presenciaron los hechos, estaban intentando sustraer la recaudación del lampadario, el mueble con velas electrónicas que hay en las iglesias donde las lámparas se encienden a modo de ofrenda.

Las parroquias estudian denunciar

Fue al escuchar un fuerte golpe mientras intentaban llevarse el mueble cuando los presentes en el recinto se percataron del intento de robo, lo que hizo que finalmente los ladrones tuvieran que desistir y salir corriendo sin poder llevarse el dinero.

Según han explicado a este diario miembros de las distintas parroquias de Torrent, en estos momentos están estudiando si van a presentar una denuncia ante la Policía, por lo que han descartado pronunciarse ante los medios para ofrecer más detalles. No obstante, los capellanes de ambas iglesias han confirmado los hechos que se produjeron durante la mañana de Todos los Santos.