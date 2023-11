Que pasen grandes camiones por delante de tu casa o de tu colegio no es lo normal, pero es lo que sufren diariamente los vecinos y vecinas de Sedaví que viven próximos al polígono Horno Alcedo. Los vehículos pesados que operan en la pequeña área industrial de esta pedanía de Valencia han tomado por costumbre acceder a la Pista de Silla cruzando el municipio de Sedaví por viales muy transitados como son la Avenida País Valencià, la calle Sol o Pintor Sabater.

Esta práctica genera muchísimos problemas en el municipio de l’Horta de inseguridad tanto en los continuos vehículos que necesitan ir por estas vías y deben compartir carril con los camiones para acceder al casco urbano, sino también en los viandantes, ya que por ejemplo, los camiones cruzan por una ruta escolar de los alumnos que acuden al CEIP Vicente Pla, en la calle Pintor Sabater.

Pero no solo el peligro de conductores y peatones de compartir viales con los camiones, sino también el Ayuntamiento de Sedaví está harto de tener que asumir los costes de los daños que provoca el tráfico de camiones. «Hace unas semanas , en una rotonda se produjo un vertido de hormigón afectando a un tramo importante de la calle cuya limpieza tuvimos que asumir. También hemos tenido que reparar varias veces el semáforo que hay en la esquina de la calle Sol con la Avenida País Valencià, porque los camiones no calculan bien el giro y s se lo llevan por delante», explica el alcalde de Sedaví, José F. Cabanes, quien asegura que el problema es que «son costes que no deberían producirse porque los camiones no deberían pasar por nuestro casco urbano».

Volverán a pedir reunión

Para el alcalde de este municipio de l’Horta la solución está clara, reordenar el tráfico hacia y crear un acceso directo desde la V-30. Esas son las propuestas que el gobierno local de PSPV-Compromís quiere hacerle al Ayuntamiento de València. Para ello, el consistorio sedavitense solicitó hace más de dos meses una reunión con la alcaldesa Maria José Català (PP) y le derivaron al concejal de Limpieza, Carlos Mundina, en una primera instancia y después, tras entrar Vox en el gobierno, a la concejala de Agricultura, Cecilia Herrero, «pero no consideramos que ninguna de estas áreas sean competentes para solventar el problema, así que volveremos a pedir reunión con la alcaldesa», señala el alcalde.

Sin duda los que más sufren el paso continuo de los camiones son las personas que residen cerca de los accesos al polígono Horno Alcedo. Una de estas vecinas asegura que el trasiego de vehículos pesados es continuo, y que incluso se meten en contradirección por las calles para acceder a las empresas. «Aquí vive gente muy mayor, e imagínate la inseguridad que esto genera. Pasan por delante de nuestra casa continuamente grandes camiones», indica esta vecina, que además debe soportar el ruido del constante tráfico y el polvo que genera los camiones, muchas veces cargados con hormigón. «Tengo que tender dentro de casa, ni siquiera en la terraza, por la suciedad constante», indica. Además recuerda que hay un colegio y un instituto cerca, y los alumnos no solo comparten vial con los camiones «sino también cuando están en el patio también deben soportar el ruido y el polvo». Por eso, esta vecina como muchos otros residentes esperan que tanto el consistorio de Sedaví como el de València lleguen a un acuerdo para poner cuanto antes una solución, que pase por desviar el tráfico de sus calles y acabar con los problemas que le s impiden vivir con tranquilidad en sus casas. Desde el gobierno de Sedaví esperan que el Ayuntamiento de València dé ya un paso al frente y al menos les cite para mantener una reunión y poder entablar acciones para solucionar este problema.

Para Cabanes no es solo el tema de los camiones, considera que el Ayuntamiento de València debe hacer una apuesta por la única área realmente industrial que le queda a la capital. «Debe reivindicar un polígono donde trabaja mucha gente de València modernizándolo y haciendo las salidas y entradas que corresponde a un área industrial además de reordenar el tráfico, con el fin de beneficiar y dar calidad de vida al núcleo residencial de Horno Alcedo que linda con el polígono», apunta.

El alcalde de Sedaví recuerda que comparten un vial y que eso ha hecho que ambos consistorios colaboren anteriormente como en el asfaltado de la calle Azagador de la Torre. «Debemos abogar y nosotros así lo deseamos por continuar con esa buena relación, creo que es lo mejor para todos los vecinos y vecinas de la zona», concluye.