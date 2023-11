El elenco de artistas seleccionados para la exposición colectiva de la Biennal de Mislata Miquel Navarro está formado por los artistas: Ignacio García Sánchez, Laura Palau, María Tinaut, Elena Jiménez, Irene de Andrés y Alan Carrasco, Nuria Rodríguez, Marla Jacarilla, Pablo Sandoval, Cristina Peralta y Greta Alfaro. Todas las obras recibirán 500 euros por su exhibición en Mislata; dos de ellas resultarán premiadas con 6.000 euros, y posteriormente pasarán a formar parte de los fondos de la colección de arte municipal.

La Biennal de Mislata, certamen que se recuperó en 2016 por parte del gobierno municipal, cierra así su cuarta edición de premios, que alternan arte público y premios de artes visuales, en años pares e impares respectivamente. La exposición con los diez trabajos seleccionados se abrirá al público el próximo 15 de diciembre, momento en el que se desvelará el veredicto del jurado con respecto a los dos premios de adquisición de esta edición.

Más de 140 propuestas

El jurado de esta edición de Premios de Artes Visuales con Compromiso Social ha estado formado por Alba Braza, comisaria del certamen, Eduardo García Nieto, Ana Martí, Norberto Piqueras y Fernando Morales. Han acometido el trabajo de seleccionar las obras entre un total de 140 propuestas presentadas. La sesión de valoración contó con la presencia, sin voto, de la concejala de Cultura del gobierno municipal, Pepi Luján.

Las obras seleccionadas, según las bases de esta edición, son obras pensadas para ser expuestas en sala, con el requisito de que alguno de sus lados debe ir anclado a la pared. El objeto de la convocatoria era tratar temas relacionados con el compromiso social que implica a las artes visuales con las artes escénicas; así como la propia historia del arte, las arqueologías y la presencia del arte en espacios públicos y el entorno natural.

Para el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, “nuestra convocatoria es una firme apuesta por el arte contemporáneo, la Biennal de Mislata Miquel Navarro seguirá siendo una plataforma para que artistas emergentes demuestren su interés por el mundo que nos rodea; y en esta edición vamos a sumar dos nuevas obras a nuestra valiosa colección de arte contemporáneo municipal, que ya incluye nombres de algunos de los artistas más prestigiosos de España”.