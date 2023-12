En Torrent, la regulación de los vehículos de movilidad personal (VMP) se encuentra recogida brevemente en la ordenanza municipal de movilidad. Su redacción distingue claramente entre bicicletas (con o sin motor) y VMP (en su mayoría patinetes). Los VMPs son aquellos vehículos que oficialmente tienen una o más ruedas, están habilitados para una única plaza y se propulsan exclusivamente con motores eléctricos, con una limitación en la velocidad máxima de 25 km/h.

Según explica Xavier Martí, portavoz de Compromís-Podem-EU en el consistorio, la ordenanza de Torrent especifica que en nuestro municipio se puede conducir un VMP a partir de los 15 años, pero en esa edad no hay necesidad de examinarse en pruebas de conducción y por tanto no se obliga a conocer las normas de circulación específicas de los VMPs. También, hay muchas personas otras edades que, por diferentes motivos, no pueden sacarse el carné de conducir, motivo por el cual optan para continuar circulando con su VMP sin conocer una parte importante de las normas de tráfico.

A raiz de la preocupación mostrada por la actual situación de inseguridad en el tráfico, Martí ha explicado que, por ejemplo, la cifra de accidentes de patinetes hecha pública en València es de 623 hasta agosto de este año, lo que supone un 20% más sobre el mismo mes del año anterior. “Parece que el incremento de personas que se incorporan al tráfico, como conductoras de VMP, provoca un aumento directo de los accidentes en la calle, muchos de carácter grave y también algunos mortales. En Torrent se añade también nuestra preocupación por la nula información ofrecida desde el Gobierno Municipal sobre los datos que afectan a este tipo de incidentes en la vía pública”, ha remarcado.

Con esta problemática, desde el grupo municipal encuentran imprescindible que las personas usuarias de VMP conozcan obligatoriamente las normas básicas de circulación, así como la regulación de las mismas en nuestro municipio. Explican que este objetivo de formación se podría lograr con un curso básico, que puede ser incluso en línea, en el cual se aprenda como circular y también en qué vías públicas pueden hacerlo este tipo de vehículos.

“Entendemos que este curso tiene que ser superado de manera obligatoria, lo cual implica su gratuidad para todas las personas sin ningún tipo de carné de conducir que precisan circular con VMP por nuestra ciudad. Según la modificación que hemos propuesto para Torrent, una vez obtenido el certificado este podrá ser exigido por parte de la Policía Local”. Ha concluido Xavier Martí.