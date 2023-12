El Nadal ha arribat a Picassent. Són moltes les activitats que, al llarg dels pròxims dies, tindran lloc al municipi. L’agenda sociocultural sona ja a música, a tradició, a somriures per, sobretot, viure la màgia que envolta estos dies. El colofó final a la festa el posaran els Reis d’Orient, els quals faran la seua arribada la vesprada del 5 de gener.

També els diferents col·lectius i associacions prenen el seu protagonisme estos dies, convidant el veïnat a participar de les seues activitats: tradicionals concerts on les nadales són la peça principal dels seus programes i partitures. Seure i berenar, celebrar amb la família i els amics i les amigues, alçar la mirada i deixar-se captivar pels sentits i el passeig baix les milers bombetes de colors que il·luminen estos dies places i carrers.

Al Nadal no pot faltar la llum. Per això, les decoracions nadalenques del veïnat tenen premi enguany, un any més, amb una nova edició, la quarta, del Festival de Balcons Nadalencs. Guardons econòmics valorats en 300 euros i una banderola acreditativa assenyalaran les diferents categories convocades, com ara el millor balcó o façana, el carrer millor decorat i més original, el més acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, el més tradicional o la millor ambientació. Divendres, 22 de desembre tindrà lloc l’entrega de premis a les 19.30 hores a la Casa de Cultura.

El Betlem monumental de la plaça de l’Ajuntament pot visitar-se estos dies a la cèntrica plaça. És el més gran en tamany i forma de la comarca de l’Horta Sud.

Les activitats derivades a l’oci durant estos dies continuen amb una programació per a tots els públics on no falten el cinema, la màgia, el teatre, la música i l’animació lectora. Totes les propostes d’esta Oferta Cultural poden consultar-se a la pàgina web de l'Ajuntament de Picassent i als diferents canals de comunicació de l’ajuntament.

Fira ExpoJove

Del 26 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener, d’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores, l’oci tindrà també el seu espai amb la proposta «ExpoJove» organitzada per la Regidoria de Joventut, Infància i Adolescència, una cita ineludible al pavelló del Poliesportiu, recinte on quedarà garantida la diversió i el joc conjunt.

Ja la vesprada del 5 de gener, a les 18.30 hores ses Majestats, els Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, faran d’esta cita la més màgica de l’any amb l’adoració al Betlem municipal i el seu tradicional pregó des del balcó de la casa consistorial. Seguidament, tindrà lloc la Cavalcada per l’itinerari de costum.