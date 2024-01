Sin duda alguna, el teatro es el gran protagonista en la programación de l’Auditori de Torrent durante los próximos meses. Grandes intérpretes como María Galiana, Lola Herrera, Miguel Rellán, Fernando Tejero y Carmelo Gómez, visitarán nuestro escenario para subir a las tablas algunos de los montajes teatrales de más éxito a nivel nacional. En "Retorno al Hogar" (13 de enero), Miguel Rellán interpreta a un padre en el seno de una familia repleta de contradicciones y tensiones, cuyos miembros se mueven por la envidia y el desprecio mutuo.

Fernando Tejero es el excéntrico protagonista de "Camino al zoo" (3 de febrero), obra simple y a la vez muy enigmática de Edward Albee, que trata de la enorme dificultad de comunicación entre los seres humanos. En "Las guerras de nuestros antepasados" (13 de abril) disfrutaremos de la soberbia interpretación de Carmelo Gómez, que se pone en la piel de "Pacífico", el protagonista de la novela de Miguel Delibes. Para terminar con este desfile de grandes de la escena, recibiremos en nuestro escenario a dos grandes damas del teatro nacional: María Galiana, en "La Reina de la Belleza de Leenane" (28 de abril), y Lola Herrera, coprotagonista de "Adictos" (18 de mayo), junto a Ana Labordeta y Lola Baldrich.

La música también tiene un peso importante en la programación de estos primeros meses del año: la divertida zarzuela "El dúo de la africana"(17 de febrero) y la magistral "Norma" de V. Bellini (4 de abril) en el apartado de lírica; la música antigua y tradicional de la mano de Capella de Ministrers en "Cants de la terra"(11 de febrero); el viento-metal del ya consolidado festival "Spanish brassurround Torrent", que se celebrará del 23 al 25 de febrero; la música coral de Neovocalis en "Laus et Laetitia"(24 de marzo) y la visita de lujo del "Quinteto de cuerdas de la filarmónica de Berlín" (20 de abril), entre otros.

Último espectáculo de Imprebis

El humúltimo espectáculo de Imprebisor no podía faltar en la oferta cultural de l’Auditori: el último espectáculo de Imprebis "Hoy no estrenamos" 27 de enero), el último monólogo del televisivo Dani Mateo ¿Por qué no te callas? (6 de abril), o el humor inteligente de la comedia "Estimats Pares" (5 de mayo) de Teatre Micalet.

Para los más pequeños, l’Auditori de Torrent ha incluido en su programación propuestas muy atractivas como "Dinosaurios y princesas" (10 de marzo) y el tributo a Mary Poppins "Viento del Este" (7 de abril); así como un sinfín de grandes espectáculos interesantes para todos los públicos, tales como TRASH! (3 de marzo), un alarde de humor y percusión de la mano de Yllana; "Macarron Power" (23 de marzo) de Sol Picó Cía de Danza, o la magia de Jorge Luengo y su último espectáculo "Ensueños" (1 de junio).

La programación completa se puede consultar en www.auditoritorrent.com. Entradas a la venta en www.auditoritorrent.com y en las taquillas de l’Auditori (jueves de 17 a 20 viernes de 11 a 13 h y desde 2 horas antes del comienzo del espectáculo).