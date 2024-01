El centro medioambiental Granja Julia-Joves de la Coma, en Paterna ha puesto en marcha un programa para el cultivo del boniato. La iniciativa incluye varios puestos de venta en el Mercado Central de València, con un éxito considerable donde todos los días realizan pedidos, algunos a domicilio con hasta 45 kilos.

Granja Julia realiza distintos programas la inserción de menores desescolarizados, en los que la agricultura, con tres parcelas de cultivo en sus instalaciones, copa bueba parte de las acciones. Desde hace varias semanas, coincidiendo con la temporada, ha comenzado uno dedicado al boniato. La elección del tubérculo no es baladí. “Es un elemento que no se suele robar en los típicos paseos por la huerta al estar enterrado, y sus propiedades lo han convertido en muy demandado”, indican desde Granja Julia. Pero también se ha tenido en cuenta la estacionalización de su cultivo. “Al boniato le dedicas un tiempo concreto para cultivarlo, unos seis meses, y no quemas a la gente en el campo todo el año”, sostienen desde el CEM.

Asesoramiento y valor nutricional

Para el cultivo han contado con la colaboración de “urbanitas” que se han volcado en todo el proceso de plantado y recogida del boniato. También con el asesoramiento del secretario comarcal de la Unió de Llauradors y del nutricionista Paco Mata, que ofreció una charla sobre todos los beneficios nutricionales del tubérculo.

Y como colofón, Granja Julia tiene abiertas desde hace tres semanas unas paradas de venta de boniatos en el Mercado Central de València. “Se está vendiendo muy bien. Los chicos hacen repartos a domicilio a partir de los veinte kilos pero tenemos clientes que han comprado hasta 45”, concluyen.