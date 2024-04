Amparo Mora deja la presidencia y una junta gestora dirigirá el PP de Quart

Una junta gestora tomará el relevo en la dirección del Partido Popular de Quart de Poblet después de que su presidenta, Amparo Mora, haya decidido abandonar el cargo que ha estado desempeñando desde hace más de dos décadas. Más allá de si se trata una determinación voluntaria o forzosa, la ahora ya expresidenta subraya que se trata de una decisión "que estaba meditada porque hay que dejar paso a gente nueva que tiene ilusión por hacer cosas nuevas".

Con su salida, Mora da un nuevo paso al lado en el partido "para que un nuevo equipo tome las riendas del proyecto". Cabe destacar que este anuncio no ha pillado a muchos por sorpresa. De hecho, en las últimas elecciones la histórica dirigente ya renunció a presentarse a las listas junto a Raúl Esteban, candidato presentado por ella misma y designado por Vicent Mompó dentro de la renovación del partido impulsada por la dirección provincial, debido a los desacuerdos en la elección de las personas que le iban a acompañar en la lista.

Con todo, Mora incide en que "ha llegado el momento de dar un paso al lado" y descarta entrar en polémicas: "He querido que sea una transición tranquila y sin filtraciones. Siempre me han tenido y me van a seguir teniendo". A este respecto, asegura que ha animado a la gente de su equipo "a que continúe con el proyecto a pesar de que ahora sea una gestora quien asuma la dirección. Creo que lo justo era que se cuente con esta gente" e insiste, "a mí me tienen para lo que necesiten".

Dos décadas al frente del partido

Amparo Mora asumió la presidencia del PP local a finales de los 90. "Venía de ser portavoz de la asociación de comerciantes y me plantearon este reto, que acepté". Ahora, un cuarto de siglo después se va con la satisfacción de haber trabajado por su pueblo poniendo por delante los intereses de los ciudadanos a los del partido.

"Siempre he tenido muy claro que la prioridad son los vecinos y no quién gobierne", cuenta, al tiempo que asegura que durante su presidencia "hemos dejado de lado la ideología y todas las propuestas que eran en beneficio de los vecinos han encontrado el respaldo del Partido Popular".

"Me voy tranquila y con la cabeza bien alta"

Haciendo balance de su trayectoria a cargo del partido en Quart, Mora se va "con la cabeza bien alta y bien tranquila", aunque con la espinita de no haber conseguido mejores resultados electorales". A este respecto, hace autocrítica y reconoce que "los resultados podrían haber sido mejores, pero las circunstancias eran las que eran". Con todo, "me voy con la sensación de que hemos dejado una huella positiva y me gustaría que quien venga siga esa misma línea".

Preguntada sobre la posibilidad de que el partido decida llevar a cabo una cambio en la estrategia para intentar alcanzar la alcaldía, la expresidenta destaca la "honestidad" y el "trabajo" como sus señas de identidad "y de todo mi equipo durante todos estos años", unas señas "que me gustaría que mantuvieran porque tienen que tener claro que hay que contar con toda la gente y que todo el mundo puede aportar".

Se centrará en la presidencia de Afammer

"Creo que con ganas de trabajar y teniendo claras las ideas, se equivocarán como todos, pero con esos dos factores pueden hacer un gran trabajo y ojalá en las próximas elecciones puedan conseguir la alcaldía, que es al fin y al cabo el objetivo" expresa la popular, quien asegura marcharse con una relación "exquisita" con todos los miembros de la corporación local y funcionarios.

A partir de ahora Mora se centrará en su faceta como presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) en la Comunitat Valenciana, una organización que lucha por que las mujeres dejen de ser invisibles y que se escuche su voz en todos los foros nacionales e internacionales para alcanzar el reto de la igualdad real de oportunidades.