El Ayuntamiento de Meliana ha anunciado que va a ofrecer clases de valenciano según la normativa de la Real Academia de Cultura Valenciana o más conocidas como Normes del Puig.

Así lo anunciaba Pedro Cuesta, primer teniente alcalde de Meliana y diputado de Turismo y Deporte, que a su vez es vicepresidente de Lo Rat Penat. "Ya está preparada el aula donde se impartirán clases de valenciano por profesores titulados por Lo Rat Penat, que comenzarán en unas semanas y serán tuteladas y coordinadas por Òscar Rueda, Vicepresidente y responsable de cursos, siguiendo la programación oficial de los Cursos de Lengua Valenciana de Lo Rat Penat", afirma.

Para Cuesta, hay una deuda pendiente con la institución lingüística de la que forma parte y critica la censura en los años de gobierno del Botànic. "Considero que la deuda de Lo Rat en la Sociedad Valenciana y la deuda de la Sociedad Valenciana con Lo Rat Penat debe comenzar a desaparecer. Lo Rat es una entidad cultural con más de 100 años de historia por dónde han pasado presidentes de todas las ideologías, porque somos una entidad cultural valenciana, valencianista, pero apolítica, cosa que no entienden los gobernantes del Botànic que nos han tenido censurados estos últimos 8 años, incluyendo Meliana", continúa Cuesta.

El uso del valenciano no normativo en cuentas oficiales de la Generalitat,en concreto de la Conselleria de Agricultura, Ramaderia y Pesca de la Generalitat, en manos de Vox, ya causó un gran revuelo este verano y "obligó" a los miembros de Vox a publicar solo sus mensajes en castellano después de que el actual president de la Generalitat, Carlos Mazón (PP),se comprometiese a hacer un uso normativo de la lengua desde la Generalitat , siguiendo las normasde la AVL.

Cuesta, coordinador comarcal del PP en l'Horta Nord, sin embargo, afirma que aunque no pretende ningún conflicto lingüístico, sí defiende la enseñanza del valenciano según les normes del Puig. El equipo de gobierno de Meliana, encabezado por la alcaldesa Trinidad Montañana, no pretende ningún enfrentamiento en la AVL ni con nadie, pero sí queremos enseñar el valenciano de nuestras casas, de nuestros yayos, de nuestra historia, y al acabar que cada uno elija, pero sabiendo que existe otra normativa no oficial, de momento".

Reprocha al ministro Urtasun que utilizase "País Valencià" en lugar de Comunitat o Reino

Cuetsa, en su defensa de enseñanza al uso del valenciano de les Normes del Puig, también manda un mensaje al ministro de Cultura, Ernesto Urtasun quien criticó que algunos municipios valencianos, entre los que se encontraba Meliana, censurar revistas en valenciano como Saó o Camacuc, aunque en los útlimos días también se ha denunciado el boicot a la revista del Carraixet, Cuesta, reprocha al ministro que se refiera ala Comunitat como País Valencià.

Pido a Urtasun que defienda el valenciano en la normativa de la Real Academia de Cultura Valenciana que se habla en el Reino o Comunitat Valenciana, pero no en un país inexistente que todavía no se ha enterado que no existe y que en su ignorancia nombró "país valenciano", recordándole que Meliana y la Comunitat Valenciana no va a permitir intromisiones en nuestras competencias, ni siquiera a un Ministro de España que no conoce que en Meliana se habla valenciano y por supuesto castellano en iguales derechos, y no como pasa en su comunidad autónoma española de origen, Cataluña, donde se ningunea al castellano" Pedro Cuesta - Primer teniente alcalde de Meliana y Diputado de Turismo y Deporte

"Desde aquí y como 1.º Teniente de alcalde de Meliana le pedimos al Ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, que ya que se interesó por un tema de Meliana y afirmó que iba a defender los idiomas minoritarios, que defienda el valenciano en la normativa de la Real Academia de Cultura Valenciana que se habla en el Reino o Comunitat Valenciana, pero no en un país inexistente que todavía no se ha enterado que no existe y que en su ignorancia nombró "país valenciano", recordándole que Meliana y la Comunitat Valenciana no va a permitir intromisiones en nuestras competencias, ni siquiera a un Ministro de España que no conoce que en Meliana se habla valenciano y por supuesto castellano en iguales derechos, y no como pasa en su comunidad autónoma española de origen, Cataluña, donde se ningunea al castellano", finaliza Cuesta.