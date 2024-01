Hartos de no llegar a tiempo. Así se encuentran los habituales usuarios del autobús que une Alcàsser con Picassent y Silla que un día tras otro se quedan tirados sin poder subir al único transporte que les permite trasladarse al instituto o hasta la estación de metro de Picassent o a la estación de Renfe de Silla, y de ahí trasladarse a sus trabajos, universidades u hospital de referencia. La razón es simple, Alcàsser sólo se comunica por carretera con el resto de municipios y la capital, y el minibús apenas tiene 14 plazas, porque para ir a Silla debe atravesar un túnel para salvar las vías y el gálibo no permite un autocar de 50 plazas.

"Esto lo entendemos, pero si el autobús es más pequeño que pongan más, sobre todo cuando hay más demanda", es la principal reclamación de los usuarios, que muestran su indignación no solo a través de redes sociales sino también a través de registros de entrada en el Ayuntamiento de Alcàsser. De lunes a viernes sólo hay un autobús cada media hora, desde las 6.30 horas hasta las 21 horas. "Si el de las 7.30 horas no para, ya te tienes que esperar a l de las 8 y ya llego tarde al instituto", se queja una usuaria.Una deficiencia que aumenta en fines de semana, cuando el servicio se reduce a un par de autobuses por la mañana y otro par por la tarde ."Luego se ha dicho todos estos años que se apuesta por la movilidad, pero en Alcàsser estamos avocados a coger el coche. Un día que se inundó la pista de Silla nos quedamos completamente aislados, como si fuéramos un pueblecito despoblado del interior de España, cuando estamos en un área metropolitana con una densidad de población muy importante", asegura el alcalde, Alberto Primo, quien también comparte las quejas de los usuarios que le ha trasladado a la actual concesionaria del servicio de transporte.

"Tenemos un déficit importante de transporte público, pero no podemos hacer nada porque es una adjudicación externa que no depende de nosotros. Solo podemos transmitirles las quejas para que subsanen el problema", advierte el primer edil. Algo con lo que no están de acuerdo los usuarios, que afirman que en el pliego de condiciones administrativas se estipula que el incumplimiento del servicio conlleva una sanción de hasta 2.000 euros. "En caso de necesitarse un refuerzo de una expedición por falta de plazas en el vehículo titular, no cubrirla en el tiempo previsto en el contrato u ofertado para el posicionamiento de un vehículo reserva en la cabecera de la línea, contado desde la generación de su necesidad. El incumplimiento se producirá por cada expedición no cubierta en el tiempo previsto en el contrato u ofertado”, dice el anexo 1.

Sin embargo, Primo afirma que no pueden hacer nada. "Fíjate si estamos atados, que en el mes de agosto, ante la falta de autobús, el consistorio decidió pagar uno y ofrecerlo de forma gratuita a los usuarios; pues tuvimos que contratárselo a la empresa que no nos daba servicio, porque el contrato actual impide contratar a otra mercantil", revela el primer edil.

Reunión con la ATMV

Es por eso, que ante la firma de una nueva adjudicación ahora en licitación, el alcalde Alberto Primo se reunió con la Directora de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València, Mar Martínez Aparicio, y el Jefe de Servicio de planificación, movilidad y gestión de redes Vicente Montesinos, donde transmitió el déficit de servicio sobre todo en horas puntas, como de 7 a 8 de la mañana, cuando los estudiantes necesitan trasladarse a los institutos de otras poblaciones y también la falta de transporte los fines de semana. Tras las peticiones concretas del alcalde, la directora, Martínez, aclaró “estudiar el caso y buscar soluciones directas para ampliar los horarios que cubran las necesidades, así como seguir mejorando el servicio y las paradas para que el uso del transporte público sea cómodo para todas las personas”.

En este sentido, Alberto Primo concluye “estar agradecido de ser escuchado y con confianza de que podremos obtener mejoras significativas para toda la población de Alcàsser”.