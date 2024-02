Alboraia ha puesto en marcha su I Plan de Juventud, un proyecto a gran escala que tiene por objetivo impulsar a las personas jóvenes en la toma de decisiones públicas. El documento, fruto de más de 4 años de trabajo en colaboración con el personal técnico y las personas jóvenes, pretende orientar las políticas públicas a cubrir también sus necesidades y propuestas, impactando en un total de 5.600 personas, el 20,94% de la población. Esta iniciativa se basa en 5 ejes: Salud y bienestar emocional; servicio de información juvenil y participación; ocio, educación, cultura y tiempo libre; emancipación y transición a la vida adulta; municipio y sociedad.

El proyecto ha sido elaborado siguiendo las directrices de la Estrategia Valenciana de Juventud y del Instituto Valenciano de la Juventud. Para ello, el ayuntamiento ha conocido sus intereses y preocupaciones a través de más de mil encuestas. Una vez detectadas, dos sesiones del Foro Joven trabajaron sobre ellas para escuchar las propuestas directamente de la juventud. Este intercambio de ideas sirvió para crear una programación con todas las iniciativas, que se irán activando durante estos 4 años. El Consejo Sectorial de Juventud y los Foros Jóvenes se harán cargo de seguir y evaluar las iniciativas.

Algunas ideas ya activadas

"La juventud es el futuro de Alboraia y no tiene ningún sentido que no se sientan reconocidos y reconocidas en una institución pública en la que deben participar activamente y con la que debemos desarrollar proyectos que les afectan", explica el alcalde, Miguel Chavarría. "En los últimos años hemos potenciado a niveles nunca vistos a este sector de la población a través del Espai Jove y con iniciativas como el Foro Joven, pero no nos vamos a detener aquí y vamos a construir una Alboraia que sea también suya", concluye.

Y es que algunas de las propuestas lanzadas a través del Foro Joven ya han sido implementadas: por ejemplo, la mejora de la iluminación de la zona de la pinadeta, a la entrada del municipio en Avenida de la Horchata, precios asequibles para la nueva piscina de verano y la instalación de espacios de calistenia.