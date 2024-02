La VII Festa de la Carxofa de Alaquàs ya tiene fechas

Historia, cultura y gastronomía vuelven a darse cita en Alaquàs. La VII Festa de la Carxofa ya tiene fechas: los días 23 y 24 de marzo, en la Plaza de la Constitución del municipio, junto al Castillo. Bajo el lema ‘La carxofa també és teua’, la Associació d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa ha diseñado un programa en el que destaca la nueva zona gourmet del evento, con diez firmas gastronómicas; el concurso de tapas, previsto durante la jornada del domingo; y el Passaport Carxofa, impulsado junto a Comerciants Associats d'Alaquàs (CAdA), que estará activo hasta el 12 de marzo con el objetivo de promover el comercio local. Además, por primera vez en la historia de la fiesta, se suman restaurantes procedentes de València y Torrent con gran nivel gastronómico, como son Flama, Raro, Casa Baldo 1915 o Farigola & Menta.

Porque sí, este año la carxofa es de todos, de Alaquàs y de los municipios circundantes, a cuyo público se busca atraer para engrandecer la celebración. Así se ha explicado en la rueda de prensa, celebrada este martes en la oficina de Caixa Popular de la calle Ciril Amorós de València, donde también se ha dado a conocer la programación y el cartel definitivo, con una gráfica totalmente renovada. En el acto, la presidenta de la Associació d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa, Marieta Alfonso, ha insistido en “hablar del origen y las costumbres a la población local, pero también a la de fuera de Alaquàs. Los acogemos como grandes anfitriones con un programa pensado para toda la familia”. Por su parte, Toni Saura, alcalde de Alaquàs, ha recordado: “Vivimos con expectación la cuenta atrás y estamos convencidos de que será un acontecimiento de gran éxito como fue la pasada edición, consolidándose en el calendario como una cita imprescindible”.

Rueda de prensa de presentación de la VII Festa de la Carxofa de Alaquàs. / LEVANTE-EMV

En la presentación también han estado presentes Maxi Pérez, director de la oficina de Caixa Popular de Alaquàs; así como los chefs Sergio Rozas (Raro), Pablo Margós (grupo Gastrotrinquet) y Silvia Colom (Nova Terreta), en representación del resto de participantes hosteleros, que serán hasta una decena. El acto, que se replicará el próximo 6 de marzo en el castillo de Alaquàs, donde tradicionalmente se venía presentando la fiesta, ha congregado a medios de comunicación de Valencia, pero también de toda la Comunitat.

La alcachofa como protagonista

El tradicional Cant de la Carxofa es un elemento identitario y patrimonial, que ha unido al pueblo de Alaquàs durante décadas. Es en septiembre cuando tienen lugar los actos principales, con el canto en las alturas del angelet, que aparece dentro del artefacto de la carxofa. Para que el programa no se concentre en un único mes, la Associació d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa quiso apostar por una segunda cita en marzo que mantuviera viva la hermandad. Así nace, en 2016, la Festa de la Carxofa, que aúna arte, cultura, gastronomía y comercio local. Solo el año pasado, logró atraer a 3.500 visitantes y se vendieron más de 4.000 tapas, con la alcachofa como gran protagonista de ellas.

Con la previsión de superar los números de la última edición, la VII Festa de la Carxofa habilitará una amplia zona gourmet, en la que se instalarán las barras de diez propuestas gastronómicas. Todas ellas, servirán sus propias tapas de carxofa a los asistentes -los tickets de venta se obtendrán ese mismo día en el recinto-. Los participantes se cuentan entre los más reconocidos del municipio: Restaurante Cuarta Torre (Hotel Plaza), Nova Terreta, Restaurante Galeta, La Cuina de Gemma, La Sequieta y Bar Pardala. Otros, en cambio, llegan directos desde València y Torrent para unirse, por primera vez, a la fiesta. Ya hemos dicho que es el caso de Flama, Raro, Casa Baldo 1915 y Farigola & Menta.

Durante dos días la carxofa será la protagonista en Alaquàs. / LEVANTE-EMV

A modo de adelanto, entre las tapas que prepararán para la ocasión están la alcachofa frita, con pilpil de jamón ibérico, yema de huevo y hierbabuena, por parte de Raro; o la alcachofa en texturas y yema encurtida, firmada por Casa Baldo 1915. No obstante, ellos no podrán participar en el concurso para seleccionar la Mejor Tapa de la VII Festa Carxofa de Alaquàs, que es otra de las novedades del año. Se encargará de evaluar un jurado profesional, conformado por la directora de Guía Hedonista, Paula Pons; la periodista María José Carchano; el prescriptor de almuerzos, Joan Ruíz (Esmorzaret); y la presidenta de CAdA, Susana García, quienes degustarán y elegirán la ganadora en la jornada del domingo, atendiendo a criterios como técnica, creatividad y presentación.

Impulsar las compras en el comercio local

Un poco más allá, dentro del mismo recinto, los comerciantes y las artesanas ofrecerán sus mejores productos y creaciones. Perfumarte, Cucadas de Mara, Mis tres patitos, Jara Moda, Papelería Aguña, La Bonita, Lencería Flori o Carnicería Cervera serán algunos de los comercios que expondrán ropa infantil, perfumes e incluso libros. Mientras que las artesanas presentes en la fiesta -Carmeleta, Matilda’s, Ana Laura, Natta Design, La Azotea de Imeta, Mi Peke Koalilla, Artesani, Lalalacristinitas Crap, Tololas Complementos y Dulces de Aida-, venderán repostería, bisutería y, por supuesto, el mejor vermú artesanal. Porque el comercio ha sido uno de los ejes fundamentales de esta edición de la Festa.

De hecho, el Passaport Carxofa -activo desde el 19 de febrero, y válido hasta el próximo 12 de marzo- se ha impulsado con el objetivo de promover la compra en los comercios locales. Realizado en colaboración con la asociación de Comerciants Associats d'Alaquàs (CAdA), ha de sellarse en los negocios asociados cuando se realice una adquisición mínima y, además, tendrá premio para quienes lo terminen en plazo. Los pasaportes completados entrarán en el sorteo de 100 tapas gratis para canjear durante la fiesta.

Una fiesta para toda la familia

Música, cultura y gastronomía; pero para toda la familia. Desde el viernes 22 de marzo, Alaquàs acogerá una exposición fotográfica en el Castillo, que versará sobre el Cant de la Carxofa, su historia y el relevo generacional. Jornada en la que también habrá una lectura de poesía y la entrega de los premios del Passaport Carxofa.

La programación del evento se completará con conciertos para los más pequeños, como el de Astral Kids (el día 23, a las 18 horas). Tras la torrà de carne y carxofa, por la noche llegará la actuación de La Golfería, con versiones de las mejores canciones de todos los tiempos. Y ya el domingo 24, día grande, desde las 10:30 horas de la mañana, el Castillo de Alaquàs albergará actuaciones culturales, musicales y de danza. Además, la Plaza de la Constitución concentrará el auténtico “corazón de la carxofa” con una amplia propuesta gastronómica y la música del grupo de raíces africanas Baobab. Y es que las raíces evocan una fiesta nacida del pueblo y su amor por la tradición. Sin olvidar que, “si la carxofa es el cor de tota la gent, la carxofa també és teua”.