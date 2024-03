Asaltan la sede del colectivo Soterranya de Torrent

Duro golpe al colectivo Soterranya de Torrent después de que el pasado viernes un grupo de individuos asaltara el Espacio de Solidaridad Parreño, una de las sedes de esta fundación ubicada en el barrio del Xenillet de Torrent. Según ha informado la asociación a través de un comunicado compartido en sus redes sociales, los ladrones sustrajeron ordenadores, tablets, pantallas, televisores, altavoces, herramientas y material de reparación de bicis, además de "un número considerable de bicicletas y otras cosas como ventiladores o estufas".

"Es el material que utilizamos para poder hacer actividades con los niños y con las niñas", señalan desde la fundación, que denuncian que "literalmente nos han dejado sin nada en el local" de este espacio solidario. Si bien en un principio desde Soterranya no se tenía la idea de comunicar este asalto "porque puede ser utilizado para estigmatizar aún más el barrio", finalmente han decidido compartir los hechos al trascender la noticia.

"No nos vamos a ir del barrio"

Es por ello que han querido remarcar que el barrio del Xenillet "está lleno de gente buena y con ganas de un futuro mejor que merecen salir del olvido y de los prejuicios a los que son sometidos". Asimismo, advierten que no van a abandonar el vecindario "y vamos a seguir trabajando desde, y por el Xenillet. Luchando por hacer barrio, crear redes y conciencia y construir futuro".

El colectivo ha aprovechado para reclamar servicios y espacios de calidad y ha destacado que "la mejor forma de apoyarnos es visitándonos y conociendo a las personas" que componen esta fundación. También ha recordado que los principales afectados de este robo son "las familias, los y las menores del Espacio de Solidaridad, las personas receptoras de bici, las personas usuarias del taller social y las bicis adaptadas", por lo que piden "todo el respeto y el cariño del mundo" para ellas. Y advierten: "Si no tenemos ordenador y altavoz para hacer actividades y ver vídeos, cantaremos. Si no tenemos impresora para imprimir fichas, pintaremos. Si no tenemos estufas para calentarnos , nos abrazaremos. Somos Soterranya, y llevamos 20 años luchando por un mundo mejor". "Estimamos al Xenillet y a sus vecinos y vecinas", zanjan.

Foto de archivo de la sede del colectivo asaltada en Torrent. / Soterranya.

Varios robos a vehículos

El asalto a la sede de Soterranya no ha sido un hecho aislado en el vecindario de Torrent durante este fin de semana. Y es que según ha podido saber este diario durante la noche del sábado se fueron sucediendo una serie de actos vandálicos, principalmente el asalto a varios vehículos que se encontraban estacionados en distintos aparcamientos disuasorios de la ciudad, entre ellos el de la estación del metro. A este respecto, los vándalos rompieron los cristales de varios vehículos para sustraer los bienes que se encontraban en el interior, afectando a varios vecinos de la ciudad. De hecho, varios de ellos coincidieron en la sede de la Policía Nacional en Torrent para denunciar los hechos, llegando a ocasionar colas para interponer las correspondientes denuncias.