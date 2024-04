Autobuses Línea CV-106 Horta: Itinerarios, frecuencias, paradas y horarios

La Conselleria de Infraestructuras ha adjudicado las tres concesiones de autobuses de l’Horta que restaba por aprobar. Las nuevas concesiones, ratificadas ayer por el consejo de administración de la Autoridad Metropolitana de Valencia (ATMV), corresponden a la nomenclatura CV102, CV106 y CV108, que conectarán con València a casi un millón de personas de 46 municipios, a través de 34 líneas, siete de ellas nocturnas.

En lo que respecta a la ruta CV-106, Valencia Metropolitana Oest, se ha adjudicado a Fernanbus, S.A para dar servicio al corredor noroeste metropolitano y conectar la capital con Alaquàs, Aldaia, Xirivella, Burjassot, Chiva (Calicanto), Manises, Mislata, Paiporta, Paterna, Picanya, Quart de Poblet y Torrent, lo que representa una población de 441.000 habitantes, pues no se incluye la ciudad de Valencia. Este corredor tiene una demanda estimada de cinco millones de viajeros anuales.

El contrato tiene una duración de diez años, con un presupuesto de adjudicación de 107,31 millones de euros. La nueva concesión mejorará la oferta actual en más de un 40 % y se estructurará en 11 líneas diurnas y tres nocturnas, con 790 expediciones en días laborables, 460 expediciones en sábados y 283 en domingos y festivos para llevar a cabo alrededor de 235.000 expediciones al año.

LÍNEA 1A, TORRENT - CC BONAIRE – SALT DE L’AIGUA

Longitud media (por sentido): 15,45 km.

Itinerario de ida:

TORRENT - Av. al Vedat / Cl. Gómez Ferrer / Carretera de Torrent - ALAQUÀS - Av. Pablo Iglesias / Av. Ausiàs March / Av. País Valenciano - ALDAIA - Cl. Cuenca / Cl. Escultor Melitón Comes / Av. de la Concordia / Camí del Coscollar / Cl. Mayor / Camí de La Lloma / Cl. Ovidi Montllor - QUART DE POBLET – Av. Juan Ramón Jiménez / Vía de servicio A-3, Comarques País Valencià – MANISES - C/ Rvdo Fco. Castelló Gil / c/ Ceramista Mora Gallego / Av. Generalitat – Hospital de Manises.

Itinerario de vuelta:

MANISES – Hospital / QUART DE POBLET - Cl. Villalva de Lugo - ALDAIA - Cl. Solidaritat / Cl. Santísimo Cristo / Av. Juan Ramón Jiménez / Cl. Ovidi Montllor / Av. Miguel Hernández / Cl. Mayor / Av. de la Concordia / Cl. Escultor Melitón Comes - ALAQUÀS - Cl. Cuenca / Cl. Camí Vell de Torrent / Cl. Bisbe Cervera / Av. Pablo Iglesias - TORRENT - Carretera de Torrent / Cl. Gómez Ferrer / Plz. de las Cortes / Av. al Vedat

Expediciones de la Línea 1A / LEVANTE-EMV

LÍNEA 1B, TORRENT - CC BONAIRE

Longitud media (por sentido): 8,9 km.

Itinerario de ida:

TORRENT - Av. al Vedat / Cl. Gómez Ferrer / Carretera de Torrent - ALAQUÀS - Av. Pablo Iglesias / Av. Ausiàs March / Av. País Valenciano - ALDAIA - Cl. Cuenca / Cl. Escultor Melitón Comes / Av. de la Concordia / Camí del Coscollar / Cl. Mayor / Camí de La Lloma

Itinerario de vuelta:

ALDAIA - Cl. Ovidi Montllor / Av. Miguel Hernández / Cl. Mayor / Av. De La Concordia / Cl. Escultor Melitón Comes - ALAQUÀS - Cl. Cuenca / Cl. Camí Vell de Torrent / Cl. Bisbe Cervera / Av. Pablo Iglesias - TORRENT - Carretera De Torrent / Cl. Gómez Ferrer / Plz. de Las Cortes / Av. al Vedat

Expediciones de la Línea 1B / LEVANTE-EMV

LÍNEA 1C, ALDAIA – SALT DE L’AIGUA

Longitud media (por sentido): 8,3 km.

Itinerario de ida:

ALDAIA - Av. de la Concordia / Pl. de la Constitució / c/ Joan Fuster / Avda. Juan Ramón Jiménez - QUART DE POBLET - Av. Juan Ramón Jiménez / Cl. Juan Ramón Jiménez Vía de servicio A-3, Comarques País Valencià – MANISES - C/ Rvdo Fco. Castelló Gil / c/ Ceramista Mora Gallego / Av. Generalitat – Hospital de Manises.

Itinerario de vuelta:

MANISES – Hospital / QUART DE POBLET - Cl. Villalva de Lugo - ALDAIA - Cl. Solidaritat / Cl. Santísimo Cristo / Cl. Juan Ramón Jiménez / C/ Joan Fuster / C/ Hernán Cortés / Av. de la Concordia - ALAQUÀS - Cl. Cuenca.

Expediciones de la Línea 1C / LEVANTE-EMV

LÍNEA 2, QUART - BARRIO DEL CRISTO - EL SALER

Longitud media (por sentido): 24,7 km.

Itinerario de ida:

QUART – Av. Nou d’Octubre / C/ Dr. Fléming - ALDAIA - Cl. Juan Ramón Jiménez / Av. Juan Ramón Jiménez / Cl. Coladors / Cl. Pablo Iglesias / Av. Blasco Ibáñez / Cl. Joan Fuster / Cl. Valencia / Cl. Hernán Cortes / Av. de la Concordia / Cl. Escultor Melitón Comes - ALAQUÀS - Cl. Cuenca / Cl. Camí Vell de Torrent / Cl. Bisbe Cervera / Av. Ausiàs March / Av. Blasco Ibáñez - XIRIVELLA - Carretera de Aldaia / Av. Camí Nou - VALÈNCIA - Playa El Saler

Itinerario de vuelta:

VALÈNCIA - Playa El Saler - XIRIVELLA - Av. Camí Nou / Carretera Aldaia - ALAQUÀS - Av. Blasco Ibáñez / Av. País Valenciano - ALDAIA - Cl. Cuenca / Cl. Escultor Melitón Comes / Av. de la Concordia / Camí del Coscollar / Cl. Mayor / Cl. Coladors / Cl. Solidaritat / Cl. Juan Ramón Jiménez – QUART DE POBLET – Av. Nou d’Octubre.

Expediciones de la Línea 2 / LEVANTE-EMV

LÍNEA 3, VALÈNCIA - AEROPUERTO DE MANISES

Longitud media (por sentido): 12,05 km.

Itinerario de ida:

VALÈNCIA - Carrer Baró de Càrcer / Cl. Àngel Guimerà/ Cl. Linares / Av. del Cid / Cl. 9 d’Octubre / Paseo De La Pechina - MISLATA - Cl. Valencia / Cl. San Antonio - QUART DE POBLET - Av. Antiguo Reino de Valencia / Plz. País Valenciano / Cl. Trafalgar / Cl. Villalba de Lugo - MANISES - Cl. Valencia / Av. País Valenciano / Carretera Riba Roja / Cl. Esports / Cl. Ceramista Alfonso Blat

Itinerario de vuelta:

MANISES - Cl. Camp l'Olivereta / Cl. Doctor Fleming / Carretera Riba Roja / Av. Blasco Ibáñez / Av. dels Transvies / Pza. España / Cl. Valencia - QUART DE POBLET - Cl. Villalba De Lugo / Cl. Trafalgar / Cl. Joanot Martorell / Plz. Juan Bautista Valldecabres / Av. Antiguo Reino de Valencia - MISLATA - Cl. San Antonio - VALÈNCIA - Cl. Castán Tobeñas / Av. del Cid / Carrer Obispo Amigó / Gran Vía Ramón y Cajal / Carrer Baró de Càrcer

Expediciones de la Línea 3 / LEVANTE-EMV

LÍNEA 3N, NOCTURNO VALÈNCIA - MANISES - AEROPORT

Longitud media (por sentido): 11,35 km.

Itinerario de ida:

VALÈNCIA - Cl. Àngel Guimerà/ Cl. Linares / Av. Del Cid / Cl. 9 d’Octubre / Paseo de la Pechina - MISLATA - Cl. València / Cl. San Antonio - QUART DE POBLET - Av. Antiguo Reino de València / Plz. País Valenciano / Cl. Trafalgar / Cl. Villalba de Lugo - MANISES - Cl. València / Av. País Valenciano / Carretera Riba Roja / Cl. Esports / Cl. Ceramista Alfonso Blat

Itinerario de vuelta:

MANISES - Cl. Camp l'Olivereta / Cl. Doctor Fleming / Carretera Riba Roja / Av. Blasco Ibáñez / Av. dels Transvies / Pza. España / Cl. València - QUART DE POBLET - Cl. Villalba de Lugo / Cl. Trafalgar / Cl. Joanot Martorell / Plz. Juan Bautista Valldecabres / Av. Antiguo Reino de València - MISLATA - Cl. San Antonio - VALÈNCIA - Cl. Castán Tobeñas / Av. del Cid / Gran Vía Ramón y Cajal / Cl. Ángel Guimerà

Expediciones de la Línea 3N / LEVANTE-EMV

LÍNEA 4A, VALÈNCIA - CC BONAIRE

Longitud media (por sentido): 15,15 km.

Itinerario de ida:

VALÈNCIA - Av. Pío XII / Cl. Ricardo Micó / Gran Vía Fernando El Católico / Cl. Àngel Guimerà/ Cl. Linares / Av. Del Cid - XIRIVELLA - Av. Camí Nou / Carretera Aldaia - ALDAIA - Carretera Xirivella / Av. Blasco Ibáñez / Cl. Coladors / Cl. Solidaritat / Cl. Santísimo Cristo / Cl. Juan Ramón Jiménez / Cl. Ovidi Montllor

Itinerario de vuelta:

ALDAIA - Av. Miguel Hernández / Cl. Ovidi Montllor / Cl. Juan Ramón Jiménez / Cl. Solidaritat / Cl. Coladors / Cl. Pablo Iglesias / Av. Blasco Ibáñez / Carretera Xirivella - XIRIVELLA - Carretera De Aldaia / Av. Camí Nou - VALÈNCIA - Av. Del Cid / Gran Vía Ramón y Cajal / Gran Vía Fernando El Católico / Av. Pío XII

Expediciones de la Línea 4A / LEVANTE-EMV

LÍNEA 4B, VALÈNCIA - ALDAIA - BARRIO DEL CRISTO

Longitud media (por sentido): 11,5 km.

Itinerario de vuelta:

ALDAIA - Cl. Juan Ramón Jiménez / Cl. Solidaritat / Cl. Coladors / Cl. Pablo Iglesias / Av. Blasco Ibáñez / Carretera Xirivella - XIRIVELLA - Carretera De Aldaia / Av. Camí Nou - VALÈNCIA - Av. del Cid / Gran Vía Ramón y Cajal / Gran Vía Fernando El Católico / Av. Pío XII

Expediciones de la Línea 4B / LEVANTE-EMV

LÍNEA 4C, VALÈNCIA - XIRIVELLA

Longitud media (por sentido): 3,85 km. Itinerario de ida: VALÈNCIA - Av. Del Cid - XIRIVELLA - Av. Camí Nou / Carretera de Aldaia.

Itinerario de vuelta:

XIRIVELLA - Carretera de Aldaia / Av. Camí Nou - VALÈNCIA - Av. Del Cid.

Esta línea entre Xirivella y València se establece como refuerzo para aumentar la capacidad del servicio en esta relación parcial, y mejorar la conexión de Xirivella con la red de Metro (Nou d’Octubre) en València, siendo susceptible de modificar su itinerario en el futuro si la ejecución de futuras infraestructuras ofreciera una mejor alternativa para dicha relación

Expediciones de la Línea 4C / LEVANTE-EMV

LÍNEA 5, VALÈNCIA – ALAQUÀS – SALT DE L’AIGUA

Longitud media (por sentido): 16,55 km.

Itinerario de ida:

VALÈNCIA - Cl. Àngel Guimerà/ Cl. Linares / Av. Del Cid - XIRIVELLA - Av. Camí Nou / Carretera Aldaia - ALAQUÀS - Av. Blasco Ibáñez / Av. País Valenciano - ALDAIA - Cl. Cuenca / Cl. Escultor Melitón Comes / Av. de la Concordia / Camí del Coscollar / Av. Miguel Hernández - QUART DE POBLET – Av. Juan Ramón Jiménez / Vía de servicio A-3, Comarques País Valencià – MANISES - C/ Rvdo Fco. Castelló Gil / c/ Ceramista Mora Gallego / Av. Generalitat – Hospital de Manises.

Itinerario de vuelta:

MANISES – Hospital / QUART DE POBLET - Cl. Villalva de Lugo - ALDAIA - Av. Juan Ramón Jiménez / Av. Miguel Hernández / Cl. Mayor / Av. de la Concordia / Cl. Escultor Melitón Comes - ALAQUÀS - Cl. Cuenca / Cl. Camí Vell de Torrent / Cl. Bisbe Cervera / Av. Ausiàs March / Av. Blasco Ibáñez - XIRIVELLA - Carretera Xivella / Av. Camí Nou - VALÈNCIA - Av. del Cid / Gran Vía Ramón y Cajal / Cl. Angel Guimerá

Expediciones de la Línea 5 / LEVANTE-EMV

LÍNEA 5N, NOCTURNO VALÈNCIA - ALAQUÀS – Bº DEL CRISTO

Longitud media (por sentido): 13,30 km.

Itinerario de ida:

VALÈNCIA - Cl. Àngel Guimerà/ Cl. Linares / Av. Del Cid - XIRIVELLA - Av. Camí Nou / Carretera Aldaia - ALAQUÀS - Av. Blasco Ibáñez / Av. País Valenciano - ALDAIA - Cl. Cuenca / Cl. Escultor Melitón Comes / Av. De La Concordia / Camí del Coscollar / Av. Miguel Hernández / Cl. Ovidi Montllor / Cl. Juan Ramón Jiménez / Vía de Servicio A3

Itinerario de vuelta:

ALDAIA - Cl. Doctor Fleming / Cl. Artesanía / Cl. Juan Ramón Jiménez / Av. Miguel Hernández / Cl. Mayor / Av. De La Concordia / Cl. Escultor Melitón Comes - ALAQUÀS - Cl. Cuenca / Cl. Camí Vell De Torrent / Cl. Bisbe Cervera / Av. Ausiàs March / Av. Blasco Ibáñez - XIRIVELLA - Carretera Xirivella / Av. Camí Nou - VALÈNCIA - Av. Del Cid / Gran Vía Ramón y Cajal / Cl. Ángel Guimerá

Expediciones de la Línea 5N / LEVANTE-EMV

LÍNEA 6A, VALÈNCIA - TORRENT

Longitud media (por sentido): 11,5 km.

Itinerario de ida:

VALÈNCIA - Gran Vía Ramón y Cajal / Cl. Àngel Guimerà/ Av. Del Cid - XIRIVELLA - Av. Camí Nou - ALAQUÀS - Av. Blasco Ibáñez / Av. Ausiàs March / Av. Pablo Iglesias - TORRENT - Carretera De Torrent / Cl. Gómez Ferrer / Av. al Vedat

Itinerario de vuelta:

TORRENT - Av. al Vedat / Cl. Gómez Ferrer / Carretera De Torrent - ALAQUÀS - Av. Pablo Iglesias / Av. Ausiàs March / Av. Blasco Ibáñez - XIRIVELLA - Carretera De Aldaia / Av. Camí Nou - VALÈNCIA - Av. Del Cid / Gran Vía Ramón y Cajal / Cl. Ángel Guimerá

Expediciones de la Línea 6A / LEVANTE-EMV

LÍNEA 6B, VALÈNCIA - TORRENT - EL VEDAT

Longitud media (por sentido): 13,65 km.

Itinerario de ida:

VALÈNCIA - Gran Vía Ramón y Cajal / Cl. Àngel Guimerà/ Cl. Linares / Av. Del Cid - XIRIVELLA - Av. Camí Nou / Carretera Aldaia - ALAQUÀS - Av. Blasco Ibáñez / Av. Ausiàs March / Av. Pablo Iglesias - TORRENT - Carretera De Torrent / Cl. Gómez Ferrer / Plz. De Las Cortes / Av. al Vedat / Av. San Lorenzo

Itinerario de vuelta:

TORRENT - Av. San Lorenzo / Cl. Utiel / Cl. Camino De Los Cántaros / Av. Reina Sofia / Av. al Vedat / Cl. Gómez Ferrer / Carretera De Torrent - ALAQUÀS - Av. Pablo Iglesias / Av. Ausiàs March / Av. Blasco Ibáñez - XIRIVELLA - Carretera De Aldaia / Av. Camí Nou - VALÈNCIA - Av. Del Cid / Gran Vía Ramón y Cajal / Cl. Àngel Guimerà

Expediciones de la Línea 6B / LEVANTE-EMV

LÍNEA 7, VALÈNCIA - XIRIVELLA - ALAQUÀS - TORRENT - CALICANTO

Longitud media (por sentido): 27,40 km.

Itinerario de ida:

VALÈNCIA - Cl. Àngel Guimerà/ Cl. Linares / Av. Del Cid - XIRIVELLA - Av. Camí Nou / Carretera Aldaia - ALAQUÀS - Av. Blasco Ibáñez / Av. Ausiàs March / Av. Pablo Iglesias - TORRENT - Carretera De Torrent / Cl. Gómez Ferrer / Plz. De Las Cortes / Av. al Vedat / Cl. Pintor Gerardo Palau / Camí Real / Carretera Masía Del Juez / Masía Del Juez / Cl. Manuel Aznar - CHIVA - Av. Buenos Aires / Cl. Río Nalón / Cl. Puerto Navacerrada - TORRENT - Cl. Roger De Lauria / Cl. De La Luna / Cl. Paiporta

Itinerario de vuelta:

TORRENT - Cl. Paiporta / Cl. De La Luna / Cl. Roger De Lauria - CHIVA - Cl. Puerto Navacerrada / Cl. Río Nalón / Av. Buenos Aires - TORRENT - Cl. Moratín / Cl. Núcleo / Carretera Masía Del Juez / Plz. De Las Cortes / Av. al Vedat / Cl. Gómez Ferrer / Carretera De Torrent - ALAQUÀS - Av. Pablo Iglesias / Av. Ausiàs March / Av. Blasco Ibáñez - XIRIVELLA - Carretera De Aldaia / Av. Camí Nou - VALÈNCIA - Av. Del Cid / Gran Vía Ramón y Cajal / Cl. Àngel Guimerà

Expediciones de la Línea 7 / LEVANTE-EMV

LÍNEA 8N, NOCTURNO VALÈNCIA – PAIPORTA – PICANYA – TORRENT

Longitud media (por sentido): 13,10 km.

Itinerario de ida:

TORRENT - Av. al Vedat / Cl. Gómez Ferrer - PICANYA - Carrer Picanya / Av. Ricardo Capella / Carrer La Senyera / Carrer Senyera / Carrer Vent de Tramuntana - PAIPORTA - Av. Francesc Ciscar / Carrer San Antonio / Carrer Albal / Carrer Maestro Serrano / Carrer Catarroja / Carretera Benetússer - VALÈNCIA - Cl. San Vicente / Gran Vía Ramón y Cajal

Itinerario de vuelta:

VALÈNCIA - Gran Vía Ramón y Cajal / Cl. Jesús / Av. Giorgeta / Cl. San Vicente - PAIPORTA - Carretera De Benetússer / Carrer Catarroja / Carrer Maestro Serrano / Carrer Albal / Carrer San Antonio / Carrer Picanya - PICANYA - Carrer Senyera / Carrer La Senyera / Av. Ricardo Capella / Carrer Picanya - TORRENT - Cl. Gómez Ferrer / Plz. de Las Cortes

Expediciones de la Línea 8N / LEVANTE-EMV

LÍNEA 9, QUART – PATERNA - BURJASSOT

Longitud media (por sentido): 8,10 km.

Itinerario de ida:

QUART DE POBLET – C/ Jordi de Sant Jordi / C/ Padre Jesús Fernández – MANISES – Av. Blasco Ibáñez / Av. dels Transvies – PATERNA – C/ Major / C/ Mestre Ramón Ramira Querol – BURJASSOT – Camí del Cementeri / Av. 1r de Maig.

Itinerario de vuelta:

BURJASSOT – Av. 1r de Maig / Camí del Cementeri – PATERNA – Av. de les Corts Valencianes / C/ Santíssim Crist de la Fe – MANISES – Av. País Valencià / Ctra. de Riba-roja – QUART DE POBLET – C/ Villalba de Lugo / C/ Jordi de Sant Jordi.

Expediciones de la Línea 9 / LEVANTE-EMV

LÍNEA 10, VALÈNCIA - ALAQUÀS

Longitud media (por sentido): 6,35 km.

Itinerario de ida:

VALÈNCIA - Av. del Cid - ALAQUÀS - Av. Blasco Ibáñez / Av. Ausiàs March / Av. Pablo Iglesias.

Itinerario de vuelta:

ALAQUÀS - Av. Pablo Iglesias / Av. Ausiàs March / Av. Blasco Ibáñez - VALÈNCIA - Av. Del Cid.

Expediciones de la Línea 10 / LEVANTE-EMV

Tarifas y bonos

El marco tarifario aplicable será el establecido por la ATMV en cada momento de conformidad con las Resoluciones vigentes, disponibles en la página web de ATMV.

En cuanto al precio del billete sencillo, este variará en función del origen y el destino. Sí se establecen las tarifas de los acutuales bonos, que se reflejan en la siguiente tabla, según las zonas: