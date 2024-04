El PSOE de Quart rechaza la ampliación del aeropuerto

El PSOE de Quart de Poblet ha mostrado su firme oposición a la ampliación del aeropuerto, situado en su término municipal. Desde los socialistas de Quart recuerdan que la Constitución "regula el mandato de proteger la salud" y apuntan a la Directiva Europea sobre Ruido Ambiental. "Los vecinos y vecinas de Quart de Poblet y, en su nombre, el Partido Socialista, nos oponemos a cualquier decisión que implique aumentar el tráfico aéreo sobre nuestras cabezas. No es Valencia quien padece los ruidos. No es Valencia quien paga nuestras facturas de aire acondicionado por tener que cerrar las ventanas durante todo el año. Quizás por eso el sr Mazón y la consellera Montes piden tan alegremente la ampliación, porque no han hablado con quienes sufrimos el calor, el ruido y las molestias que implican vivir junto al aeropuerto de una de las principales capitales de España", proclaman los socialistas.

Un avión sobrevuela el caso urbano de Xirivella. / LEVANTE-EMV

Pregunta para Paqui Bartual

"Estamos acostumbrados a que el Partido Popular decida por nosotros sin preguntar. Ya lo hicieron con la ampliación del barrio del cabañal en Valencia, o cuando privatizaron nuestra salud vendiéndola al Hospital de Manises; pero claro, aquello les quedaba muy lejos a los políticos populares que vivían en el centro de Valencia. Lo mismo está ocurriendo ahora. Los vecinos del área metropolitana llevamos años padeciendo las infraestructuras que no quieren en la capital: depuradoras, rondas, aeropuertos...y todo sin recibir ninguna compensación por ello. Mazón haría bien en preguntarle al pueblo de Xirivella qué opina de la ampliación que tanto defiende, ahora que es una alcaldesa popular quien debe velar por sus intereses. Sabemos qué opina la alcaldesa de Quart de Poblet y el alcalde de Manises, ambos en contra, pero no sabemos qué opinión tiene al respecto la popular Paqui Bartual. Un oportuno silencio que choca con la oposición abierta de sus vecinos y vecinas", explican desde el PSOE

Por tanto, el Partido Socialista de Quart de Poblet afirma que "no se opone al progreso", pero "sí se opone a sacrificar nuestra salud y nuestro futuro en nombre del turismo. Hace falta una reflexión más profunda que nos tenga en cuenta, así que presidente Mazón: deje de hablar por nosotros".