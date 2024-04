La Plataforma por el soterramiento carga contra las trabas de Sedaví y Benetússer

«Menos política y más pensar en los ciudadanos», viene a ser la petición que realiza la Plataforma vecinal por el soterramiento de las vías en Alfafar, Benetússer y Sedaví tras escuchar que los alcaldes de estos dos municipios, Eva Sanz y José F.Cabanes se alineaban con la postura de la delegada del Gobierno Pilar Bernabé de priorizar la eliminación del paso a nivel para acabar con las muertes, y después pelear por enterrar las vías.

«Benetússer y Sedaví renuncian a luchar por el soterramiento a corto plazo y favorecen que se dilate en el tiempo la consecución de una reivindicación histórica a pesar de haber mostrado inicialmente su apoyo a la Plataforma, a pesar de sendas declaraciones institucionales», señalan desde la plataforma, aludiendo a que los plenos tanto de Benetússer como Sedaví hicieron institucional una moción de apoyo y reivindicación del soterramiento.

Para los vecinos agrupados en esta plataforma que malviven en el entorno del paso a nivel por la contaminación acústica, los problemas de salud, de seguridad y de accesibilidad, y que han denunciado a Adif por ello, no entienden que estos municipios que siempre han apoyado el soterramiento «ahora nos pongan palos en la rueda».

El alcalde de Alfafar firmando por el incluir el soterramiento en lso Presupuestos del Estado. / L-EMV

«Ni ha habido ni hay voluntad para adaptar el proyecto técnico de Generalitat actualizado por Mazón a las necesidades de los tres municipios, pues Benetússer y Sedaví parecen haberse apartado del diálogo y de la opción del consenso, apartando así a los intereses ciudadanos con una línea argumental demagógica y culpabilizadora», añaden.

Desde la plataforma recuerdan que ambos alcaldes estuvieron en la reunión con el president de la Generalitat Valenciana y ambos aceptaron mandar ese proyecto al Ministerio. «Nosotros estábamos allí y había consenso, no sabemos porque ahora no lo hay.No se dan cuenta que no es que estén dejando de apoyar a un partido político, es que están dejando de lado a los vecinos y vecinas que vivimos en el entorno del las vías y que saben perfectamente como estamos sufriendo», explican.

Viaje a Madrid

Representantes de la Plataforma por el soterramiento acompañarán a los tres alcaldes a Madrid en la reunión que ha convocado Adif y el Ministerio este 17 de mayo a priori para hablar del resultado de los estudios de tráfico realizados para eliminar el paso a nivel. Hace un año, en la última visita también acudieron con su pancarta apoyando el soterramiento. «Vamos a continuar con la lucha y con una reivindicación de hace más de 40 años, no nos vamos a rendir, no nos queda otra», explican.

En ese sentido, durante este fin de semana , el colectivo vecinal ha estado recogiendo afirman en un mesa colocada en la Plaza del Ayuntamiento de Alfafar aprovechando la celebración de la Feria del Libro.

La pancarta desplegada a modo de muro en la protesta realizada hace una semana. / L-EMV

La Plataforma ha recogido más de 1.000 firmas exigiendo al Ministerio de Transporte que incluya el soterramiento de Alfafar-Sedaví en los Presupuestos generales del Estado o en su defecto una partida económica en la prórroga de los mismos.

También recogerán firmas en la Feria de Sant Jordi en Alfafar el próximo fin de semana a partir del viernes, así como en la Feria de Comercio y Asociaciones (FAC) de Benetússer, del 3 al 5 de mayo.

