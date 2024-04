Adif cita a los alcaldes de Alfafar, Sedaví y Benetússer por el paso a nivel

La delegada del Gobierno Pilar Bernabé ya anunció este pasado viernes en Manises que Adif ya tenía el resultado de los estudios de tráfico del paso a nivel de Alfafar y que iba a convocar a los alcaldes de los tres municipios afectados, Alfafar, Sedaví y Benetússer para presentárselo.

Esta citación ya ha llegado a los consistorios. En concreto el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha convocado a Juan Ramón Adsuara, José F. Cabanes y Eva Sanz a una reunión en su sede madrileña el 17 de mayo. No se ha confirmado de momento que también asista la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, aunque lo más probable es que también esté presente tal y como lo estuvo hace un año, el 3 de mayo, en su última visita a Adif, cuando acompañó también a los alcaldes. En aquella ocasión, no solo los alcaldes junto a la delegada acordaron comenzar con los estudios de tráfico para la supresión del paso a nivel, sino que también se emplazaron a una nueva reunión con la dirección de planificación ferroviaria del Ministerio de Transportes para abordar el soterramiento, algo que no se produjo y que se ha vuelto a reclamar, tanto por los ayuntamientos afectados como por el presidente del Consell, Carlos Mazón, con la entrega del proyecto rescatado de 2001 y actualizado en 130 millones.

Los consistorios podrán conocer de primera mano los resultados de los estudios de tráfico recogidos por los medidores colocados el pasado 23 de noviembre, cuyo objetivo era medir los flujos de movilidad en el entorno de las vías, no solo por el paso a nivel, sino también por los pasos inferiores, y las pasarelas y puentes, utilizadas por viandantes, ciclistas y conductores para superar esta barrera que divide en dos a Alfafar.El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, agradece que por fin Adif les haya convocado, con más demora de la esperada, y asegura que aprovechará para dejar clara la postura por el soterramiento y las intenciones de Adif y el Ministerio con respecto al paso a nivel.

Este resultado era un paso previo a la supresión del paso a nivel que supondría una reordenación del tráfico. Sobre la mesa estaba la opción de construir un túnel solo ciclopeatonal, mientras que los vehículos serían desviados por la calle Gómez Ferrer hacia el puente de Sedaví, algo que no convencía al alcalde de dicho municipio, José F. Cabanes, que aseguraba que su casco urbano no estaba preparado para soportar tal flujo de tráfico.

Fue a finales de julio cuando los alcaldes aceptaron firmar el protocolo para comenzar los estudios de tráfico, pero sin comprometerse a aceptar la supresión del paso a nivel hasta conocer las actuaciones que se iban a acometer y su importe. Además, de la intención y el deseo de los consistorios de Alfafar y Sedaví de vincular esta supresión al soterramiento.

Pese a que Adif en ese momento no se comprometió a vincularlo al enterramiento de las vías, los alcaldes decidieron firmar el protocolo porque independientemente de las actuaciones a llevar a cabo era conveniente saber los flujos de tráfico.

Última reunión con Adif en Madrid el pasado 3 de mayo. / L-EMV

Relación distante

Ahora, con los resultados sobre la mesa se abre de nuevo "el melón" en un momento en que las relaciones entre el Ayuntamiento de Alfafar y el Consell (PP) con el Gobierno y su ministro Óscar Puente, y su delegada en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé (PSPV), no pasan por su mejor momento, tras una politización del asunto venida precisamente por la supresión del paso a nivel como única actuación de carácter urgente frente al soterramiento que defienden los populares, con la petición de delegación de competencia por parte de la Generalitat para redactar el proyecto e incluirlo en los Prespuestos generales del estado, como anunció la consellera Salomé Pradas. La última semana también ha sido testigo de un cruce ed acusaciones entre Adsuara, pidiendo la dimisión de Bernabé, y ésta acusándole de trilerismo político.

Esta falta de comunicación con Adif y el Miteco que en las últimas semanas se reprochaba, sobre todo por parte del alcalde alfafarense Juan Ramón Adsuara y de la Generalitat - la última en denunciarlo fue la vicepresidenta Susana Camarero este miércoles- , por fin parece que se va a acabar el próximo 17 de mayo, donde se verá si el frente común se mantiene por conseguir esta reivindicación de acabar con las vías de más de 40 años o si por el contrario se quiebra aún más .