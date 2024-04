Concluye la "III Fira del Llibre d’Albal" con gran éxito de participación

El pasado martes 23 de abril, coincidiendo con el Día Internacional del Libro, se clausuró la III Fira del Llibre d’Albal, organizada por el Ayuntamiento de Albal en colaboración con la asociación de comerciantes y pequeñas empresas de Albal (ACIXEA), la Unió Gremial, la Diputación de València y el SARC y a la que se ha sumado el Col·lectiu per la Sororitat. Una tercera edición que ha contado con un gran número de actividades, para todos los públicos, pensadas para promover el hábito de la lectura y promocionar y apoyar al comercio local.

La concejala de cultura, Raquel García, ha destacado que «solo se puede hacer una valoración muy positiva de la semana literaria y de la III Feria del Libro, tanto por la afluencia de gente, así como por la gran cantidad de venta de libros que se ha registrado en los estands. Las sensaciones que nos han transmitido los asistentes nos invitan, a estar muy satisfechos y a empezar a pensar ya en la próxima edición». La edil, para la que esta feria del libro ha sido la primera desde que ocupó la concejalía de cultura, ha apuntado que «este año ha sido en el que más actividades se han realizado en torno al Día Internacional del libro, entre las que destaca las presentaciones de libros de la autora local, el de Mari-ví Baviera, ‘El destino en mis manos’ y la obra de Juan Ramón Barat, ‘La extraordinaria historia de Jaime I el conquistador’».

Albal celebra su III Fira del Llibre. / A.A.

Una semana literaria que comenzó el pasado 19 de abril y que el domingo 21 abrió las puertas de la III Fira del Llibre en el patio del CEIP San Blas, en la que se organizaron diferentes actividades literarias y talleres como 'Amb contes i emoció' y 'Com treballar les emocions a través dels contes infantils' impartidos por Natalia Peris, o la presentación del libro 'Alunia', obra de Miguel Ángel Font y que tiene la particularidad de que está adaptado a persona con discapacidad visual. Otra de las actividades destacadas fue la presentación del proyecto 'Mans al terra', colectivo centrado en el cuidado y regeneración del suelo. Una jornada que además de los estands de comerciantes locales de ACIXEA, contó con animación infantil, pintacaras y un taller de marcapáginas.

"La edición más concurrida"

Dos de los promotores y organizadores de la feria del libro de Albal, Felicitas Perettó y José García, en declaraciones al programa ‘Un Fum de veus’ de Radio Sol Albal, comentaban que «de las tres ediciones, esta, ha sido la más concurrida, por el hecho de que este año se ha organizado en el exterior y, además, ha contado con la novedad de que se ha organizado por primera vez una semana literaria que ha permitido acercar a la gente del pueblo nuevas actividades».

Una semana literaria que ha descentralizado sus actividades, ubicándolas en diferentes dependencias municipales como, cuentacuentos para niños y adultos en la Biblioteca Municipal, la obra de teatro, ‘Mi Federico’ de la compañía l’Últim Toc Teatre, la presentación del libro, ‘Cuentos para educar sin estereotipos’ de María Gijón Sánchez o el espectáculo literario musical, ‘Quasi’ en la Casa de la Cultura.

Tras el éxito de esta edición, todos los organizadores, están pensando ya en un nuevo episodio para el año que viene.