El Manises, campió de la Nostra Copa

La final de la ‘Nostra Copa’ no va poder ser més emocionant ni resoldre’s de forma més èpica: en el torn de penals i amb una exhibició d’Adrián, portera del Manises, per a detindre fins a tres llançaments: dos de manera clara estirant-se i posant la mà dura i un altre fregant amb la gemma dels dits l’esfèric per a deliri de l’afició desplaçada a L’Eliana. El partit va acabar empatat un a un i es va resoldre des dels onze metres.

En el temps reglamentari, l’equip de Marín va aconseguir igualar el punt inicial de Veintimilla (63) per al Buñol gràcies al gol de Josevi (75′). El Manises CF estrena el seu palmarés en la competició i disputarà la Copa de S. M. El Rei (sempre que no puge a Tercera Federació esta mateixa temporada, i en este cas la disputaria el CD Buñol).

La tensió d’una final es va notar en els dos equips des del principi. La màxima de tots dos conjunts va semblar ser no cometre errors a l’inici. Potser per això els primers vint minuts van ser de tanteig, sense ocasions i amb moltíssims dols individuals que solia acabar en empat i amb pilota dividida.

El CD Buñol va continuar estrenyent després del pas per vestuaris. El primer avís va arribar en el minut 52, quan Iker va estavellar un xut llunyà en el pal. El segon, una cabotada de Gonza que era mig gol i que va atallar Adri amb una intervenció prodigiosa.

Aguantar la pressió

Però el Manises CF no era el mateix que el de la primera mitat. Aguantava la pressió del rival, sí, però va començar a connectar transicions. Trilles en això va ser un home clau. En el minut 63, amb el partit en el punt de disputa més àlgid, el va trencar Veintimilla. Abarca va utilitzar els últims grams d’energia que li quedaven per a barallar una pilota a dalt i perquè Veinti arreplegara el fruit d’eixa lluita.

El Buñol va retardar les línies i el Manises va començar a combinar a dalt. Els jugadors de qualitat es van ajuntar prop de la porteria defesa per Paco i l’oportunitat d’empatar la trobada li va arribar en el 75.

El encontre es decidiría en la tanda de penals perque a la prórroha ningún dels dos equips va trencar la igualada i ahí va emergir la figura de Adri. El portera va gravar el seu nom per sempre en la història del Manises CF en realitzar dos paradons en esta tanda, inclòs el llançament final de Pastor. Deliri per als aficionats del Manises.