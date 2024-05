Activa Chiva rompe el pacto de gobierno con el PP mientras el PSPV bendice sus presupuestos

El pacto de gobierno entre PP y Activa Chiva en el municipio de la Hoya de Buñol ha llegado a su fin tras once meses en funcionamiento. La redacción de los presupuestos municipales está detrás de esta decisión tomada por los dos concejales del partido local, Gonzalo Lacalle y Javier Tarín, que emitieron un comunicado a primera hora de la mañana, tras asistir al pleno extraordinario donde se hicieron públicas «las reiteradas muestras de ninguneo y menosprecio por parte del PP, liderado por su alcaldesa». Ya la convocatoria del pleno causó cierto malestar el viernes por la hora escogida: las 8 de la mañana del lunes, lo que molestó a algunos partidos del pleno.

La primera edil popular, Amparo Fort accedió a la vara de mando con el respaldo de Activa Chiva y Vox en junio del año pasado y ahora tendrá que gobernar en solitario junto a un edil, Ramón Lemos, del partido ultra.

En Activa Chiva explicaron ayer que se han visto obligados a tomar esta decisión porque se buscaba que apoyaran unos presupuestos donde no han tenido la opción de trabajar; unas cuentas «en las que no hemos participado y con los que no podemos llevar a cabo ninguno de nuestros compromisos dentro de las áreas en las que tenemos competencia directa».

En el comunicado que hicieron público poco después del pleno se anunció también que tanto Lacalle como Tarín dejan las competencias que tenían asignadas como eran Residuos, Contratación, Seguridad y Deportes, en el caso del primero, y Patrimonio, Fiestas y Turismo en el caso del segundo.

Las cuentas salieron adelante en el pleno con el apoyo del PP, Vox y Vinchi. Compromís, ADUC y Activa Chiva votaron en contra y la sorpresa la dio el PSPV, cuyos tres ediles se abstuvieron para que la mayoría simple del PP pudiera sacarlos adelante.

De hecho, los socialistas han convocado una reunión informativa para el viernes a fin de explicar a su militancia por qué han facilitado y contribuido con su abstención a sacar adelante el presupuesto redactado por los populares y Vox, ya que ayer no tardaron en proliferar en redes las suspicacias por la orientación del voto de los socialistas. «Contestaremos a todas las dudas que tengáis y escucharemos todas las opiniones, como siempre que os convocamos a las reuniones», señalaron en el mensaje de convocatoria.

Presupuesto para el colegio

Mientras, en el PP no se manifestaron ayer por lo sucedido. El consistorio emitió un comunicado donde recordaba que haber aprobado estas cuentas permite avanzar en el desarrollo de proyectos «tan importantes para Chiva» como la construcción del nuevo colegio Dr. Corachán, por el que el consistorio invertirá fondos propios para que la Conselleria de Educación termine de construirlo. También hicieron referencia al plan de vivienda, la nueva depuradora de aguas Chiva-Cheste, el asfaltado e iluminación, el carril ciclopeatonal entre Cheste y Chiva, la remodelación de parques y edificios públicos así como la circunvalación Chiva o la adquisición de suelo dotacional y zonas verdes.

