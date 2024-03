DIRECTO | Última hora de la guerra entre Israel y Hamás

Washington dice "no entender" las críticas a su operación de ayuda aérea en la Franja

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha asegurado este lunes "no entender" las críticas de ONG internacionales y de diplomáticos a su operación de ayuda aérea destinada a los palestinos en la Franja de Gaza del pasado sábado. "He visto a gente expresar su oposición a estos lanzamientos aéreos, y es algo que francamente no entiendo. Si quieren decir que los lanzamientos aéreos no son suficientes, de acuerdo. Estaríamos de acuerdo con esa propuesta", ha declarado.