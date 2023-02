El Levante, después de ver cómo sus lágrimas preocuparon en exceso ante una posible lesión de gravedad en la rodilla, nunca se imaginó, en ese mismo instante, que Bouldini estaría listo para Javi Calleja una semana después. No solamente en términos de disponibilidad, sino que salió desde la titularidad para formar parte de una victoria contra el Cartagena que pasó a la eternidad del club y, sobre todo, supuso un golpe de efecto en la pelea por el ascenso directo. A pesar de no marcar en Cartagonova, el ‘22’ batalló con los centrales rivales, generó espacios y estiró el juego de los suyos cuando entró en contacto con el balón, sobre todo en acciones al contragolpe. Tres días después de reincorporarse al grupo tras sufrir una contusión que le dejó noqueado, el esfuerzo del delantero por volver a competir más pronto que tarde le permitió volver a subirse al tren del ascenso a Primera División, aunque su compromiso con el Levante viene de antes.

Según pudo saber Superdeporte, tanto el marroquí, como su entorno, desestimaron un interés procedente del Norte de Europa para salir en los últimos días del mercado de fichajes invernal. De hecho, las partes pertenecientes al atacante no se sentaron ni a escuchar la propuesta que el club en cuestión tenía entre manos, más allá de que fueron conscientes de la opción que aterrizó para que Bouldini hiciera carrera en otro escenario que no fuera el del Ciutat de València. No obstante, e independientemente de que la postura del Levante fuera la de no debilitar su plantilla durante el mes de enero, el ‘22’ no tuvo, ni tiene, otros planes que no sean teñidos de azul y grana. Y, por encima de cualquier situación personal, no se le pasa por la cabeza otro futuro que no sea compitiendo en la élite del fútbol español con el combinado levantinista.

Después de convertirse en la única incorporación veraniega con traspaso entre medias, Bouldini está feliz en Orriols, agradecido por la confianza mostrada en el Levante y sintiéndose valorado e importante en los planes de Javi Calleja. El delantero marroquí, de menos a más desde firmó por el club a cambio de cuatro temporadas tras un verano donde la incertidumbre de su futuro marcó su preparación física, es inamovible en los planes de su entrenador. Hasta el punto de que el ex técnico del Villarreal le incluyó de inicio en el trascendental encuentro contra el Cartagena, justo siete días después de que saltaran las alarmas ante una posible lesión de gravedad en la rodilla. De hecho, lo hizo desde la titularidad y disputando un total de 80 minutos a pesar de entrenar tan solo tres sesiones con el grupo. «Bouldini ha acabado muy cansado porque hasta los últimos días no ha estado con el grupo y no se encontraba al cien por cien. Pero era una baza importante para mí. Hemos intentado que estirase lo máximo posible», aseguró Javi Calleja después de vencer en Cartagonova.

Con cinco goles en su cuenta anotadora, Bouldini está preparado para seguir siendo la referencia en ataque, aumentar su cifra de dianas y, sobre todo, aportar su granito de arena para que el Levante juegue la próxima temporada en Primera.