Brugué no le tiene miedo al play off, sino todo lo contrario. El de Bàscara tiene ganas de afrontar el reto: "Vivimos para esto. Estos momentos son lo más grande. Estaremos a la altura seguro, lo afrontamos como una final que es lo que es y sin miedo a nada. Vamos ahí a ganar el partido y con todo". A pesar de la ventaja que da el tercer puesto, no quiere jugar con el resultado: "Son dos partidos, la vuelta es en casa pero no vamos a especular. Vamos ahí a ganar".

Físicamente tampoco se está resintiendo del golpe que sufrió en el gol al Oviedo: "Estoy bien, fue un golpe. Sabía que me lo iba a dar pero sabía también que era importante, así que no me lo pensaría de ninguna de las maneras". Y se ve para tener una cifra importante de minutos en el play off: "Llevaba varios meses parado pero hemos trabajado bien todos y he llegado bastante bien. Vienes de varios meses y cuesta un poco pero los 45 minutos del otro día me han venido genial para estar casi al cien por cien. Me veo para poder ayudar los 90 minutos y veremos, espero que así sea".

En cuanto a qué resultado sería bueno, el extremo sólo piensa en la victoria: "Sería bueno cualquier victoria con diferencia de goles, pero también sabemos que es difícil. Es un equipo que está trabajando muy bien, llegan muy fuertes, pero nosotros vamos a ir a ganar. Sin pensar en nada más que en ese partido, sin especular y todo lo que sea salir de ahí con una victoria va a ser un buen resultado".

Aunque el ascenso se ha escapado por poco, Brugui defiende que ha estado cerca y el Levante no se ha rendido ante muchos contratiempos: "Ha faltado muy poco porque hemos quedado empatados a puntos con el segundo, que es el que ha subido directo. Hemos tenido muchas lesiones, muchas de gravedad, muchas operaciones... no sé cómo los otros equipos lo hubieran afrontado en esta situación pero nosotros hemos seguido enganchados, hemos seguido compitiendo y hemos seguido ahí arriba. Nos ha faltado un punto o algunos goles más a favor".

El jugador granota está encantado con el apoyo que está recibiendo de la afición: "Estoy muy feliz aquí y por lo que veo la gente también y eso me llena. Siempre voy a intentar devolver esta confianza porque les debo todo". Ahora espera hacerles felices y adaptarse a un ambiente hostil en un Carlos Belmonte lleno: "Sabemos convivir con ello e intentaremos que los 400 que viajen estén orgullosos de nosotros y los que no puedan viajar porque no hay entradas también lo estén. Lo daremos todo para que estén contentos y conseguir un buen resultado para tener la eliminatoria encarrilada".