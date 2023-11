El ascenso a Primera División, más allá del fatídico penalti de Asier Villalibre, se empezó a truncar en el momento más decisivo de la temporada debido al cúmulo de bajas que sufrieron los granotas. Dani Cárdenas, Rúben Vezo, Roger Brugué, Pablo Martínez… Una serie de percances que hicieron que el equipo estuviera cogido con pinzas en los últimos meses de competición y que más de un futbolista se viera obligado a doblar esfuerzos para que el rendimiento del conjunto no menguase.

El curso actual es diferente al anterior, pero da la sensación de que los problemas en la enfermería siguen latentes. Incluso, que se agravan los contratiempos. Calleja, cuestionado por las dificultades y adversidades por las que está pasando el equipo, no se cortó un pelo y reflejó su frustración después del empate ante el Mirandés. «Estamos pasando por muchas dificultades. Ya es difícil montar un once. ¿El carrusel de lesiones? Me frustra. Siento impotencia. Cuando no recuperas a los jugadores cuando deseas y cuando hay recaídas... le damos muchas vueltas. Hay lesiones que forman parte del deporte, pero hay que analizar qué está pasando para que se estén repitiendo esta temporada», dijo en rueda de prensa.

El entrenador granota cruza los dedos para que el transcurso de los días se traduzcan en la suma de efectivos, pero la realidad, es que el Levante, mínimo, ha tenido tres bajas por lesión desde el inicio de campaña. Además, más de una decena de futbolistas han tenido que pasar por la enfermería: Iván Romero, Andrés García, Cantero, Álex Valle, Álex Muñoz, Ander Capa, Andrés Fernández, Sergio Postigo, Ángel Algobia, Rober Ibáñez y Fabrício.

Los tres últimos padecieron recaídas después de sufrir una primera lesión, mientras que el central madrileño, aunque el club no emitió parte médico, comunicó en la convocatoria contra el Espanyol que no estaría disponible ante los pericos por unas molestias en el tobillo. Todo ello, sin contar con un Giorgi Kochorashvili que no ha estado disponible en dos partidos al haber sido convocado con la Selección Absoluta de Georgia. Una racha que preocupa en el cuerpo técnico ya que influye directamente en la dinámica del equipo, genera inestabilidad en la preparación de los encuentros y provoca que, en más de una ocasión, algunos futbolistas actúen fuera de su posición habitual.

De hecho, la temporada ya comenzó con ausencias por lesión a pesar de que en el enfrentamiento ante el Amorebieta aún faltaron futbolistas por firmar. Algobia se vinculó al club un día antes del estreno liguero, y después del duelo en el País Vasco, el Levante adquirió a Iván Romero, Carlos Álvarez, Álex Valle, Ander Capa y Andrés Fernández. Sin embargo, durante los meses de pretemporada, Pablo Martínez, Dani Gómez y Fabrício estuvieron recuperándose de sus respectivas dolencias. Y los tres, reaparecieron con el equipo en los primeros compases de campeonato a la vez que se fueron produciendo ausencias por lesión.

Para más inri, muchos casos coincidieron con altos estados de forma. Andrés García cuando se convirtió en un puñal por la banda derecha, Fabrício en el momento en el que se convirtió en tendencia en Orriols por sus veloces galopadas, Andrés Fernández cuando echó el cerrojo en la portería o Álex Valle en el momento en el que se adueñó del carril izquierdo, desplazando a la posición de central a un Álex Muñoz que, tras reaparecer 45 minutos contra el Mirandés, rindió como un reloj suizo hasta que sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha ante al Racing de Ferrol.

De cara a su visita a Leganés, donde el Levante, según Javi Calleja, no es «menos ni más que nadie, así que iremos a ganar» independientemente de tratarse del líder de la categoría, el técnico avanzó el parte de bajas en la rueda de prensa posterior al empate frente al Mirandés. «A Álex Muñoz y Capa les ha venido bien estos 45 minutos. Estarán mejor el próximo partido. Algobia y Andrés no creo que lleguen para el partido del Leganés». No obstante, Álex Valle afronta el tramo final de su recuperación y apunta al encuentro del viernes en el estadio de Butarque.