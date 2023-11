No hay mejor antídoto para el momento de dudas que viene atravesando el Levante que una victoria en casa del líder. El equipo de Calleja no tiene otra que hacerse fuerte en la adversidad en el escenario más difícil y con siete bajas. Sin Andrés Fernández, Algobia, Andrés García, Fabrício, Lozano, Brugué ni Bouldini, pero con Àlex Valle y Oriol Rey de vuelta, el cuadro de Orriols se mide a un rival que es fuerte en las dos áreas: es el tercer equipo que más marca y el que menos encaja con apenas cinco goles recibidos en 14 jornadas.

El mayor reto para Calleja es, por tanto, superar este muro infranqueable sin la presencia de sus dos delanteros más goleadores y su máximo asistente. La contienda pone frente a frente al tercer mejor local y al tercer mejor visitante, que perdió la condición de invicto a domicilio en Andorra. Los de Borja Jiménez no acostumbran a acaparar la posesión, por lo que no es descabellado que entregue el balón. Tener de vuelta a Oriol Rey facilitará las tareas de salida, a pesar de que no tendrá delante a los más habituales. Kocho y Pablo Martínez, goleadores de falta ante el Mirandés, también tendrán una labor muy exigente. Y la defensa se medirá a la dupla de moda de Segunda, con Miguel de la Fuente como delantero revelación con siete goles y Dani Raba con cinco.

La empresa no es nada fácil, pero un equipo que quiere estar arriba debe tutear a los mejores. La fiabilidad contra los rivales directos ya sostuvo arriba al Levante el año pasado y será necesario repetirlo en el duro calendario que empieza hoy.