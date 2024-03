Adrián de la Fuente ‘Dela’: "Somos una plantilla que ha demostrado que puede estar arriba"

¿Cómo gestionáis la mala dinámica desde dentro?

Hay gente veterana como, por ejemplo, Sergio Postigo o Andrés Fernández, que lleva años en la profesión y son los que nos ayudan más. Sobre todo, en los momentos en los que lo vemos todo negro al ver que no ganamos. Son ellos los que nos tranquilizan y nos dan consejos para seguir. No está lejos el playoff y, personalmente, creo que los dos primeros tampoco. Hay que continuar porque estamos haciendo buenos partidos, marcando goles y generando oportunidades muy claras. En otro momento de la temporada entraban y ganábamos los partidos y, a día de hoy, con eso no nos da. Hay que dar un paso más. Y, sobre todo, ganar. Creo que, ganando un partido, todo lo que se nos puede pasar por la cabeza se nos puede ir.

Este fin de semana, nueva oportunidad en el Ciutat de València.

El Ciutat de València tiene que ser nuestro fortín. Tenemos que conseguir, equipo y afición, que cualquier equipo que pase por aquí lo pase realmente mal, que sea un auténtico infierno para ellos. Hay que ganar también a domicilio, pero, en casa, tenemos que sacar todos los puntos que podamos y más.

A nivel personal, viene, además, de marcar ante el Oviedo y con un gran rendimiento.

La confianza en mí, sinceramente, siempre la tengo. Me conozco bien, sé mis características y sé lo que puedo dar. Pero es cierto que, cuando encadenas encuentros sin jugar, o participando muy poco, es difícil y muy duro. Y más, después de jugar prácticamente toda la temporada pasada y actuar en algún partido de Conference League. Sin embargo, nunca bajé los brazos, seguí trabajando, seguí apoyando al equipo, cuando me tocaba jugar, fuera el tiempo que fuera, intentaba hacerlo a buen nivel… Pero cuando encadenas encuentros de noventa minutos, y encima sumas goles, destaca más. Pese a ello, trabajo al máximo, día a día, para dar todo lo que tengo.

¿Qué fue lo que motivo a firmar por el Levante?

Justo cuando terminó la temporada del Villarreal B, le comenté a mis agentes que quería tomarme unos días de descanso. Para mí fue una temporada dura, tuve semanas en las que jugaba 90 minutos en el primer equipo y, días después, otros 90 con el filial. Curiosamente, mi último partido con el Villarreal B fue contra el Levante, donde me hice un esguince de ligamento interno con Bouldini. Ese día fue una locura ver toda una grada llena de gente del Levante, al igual que mucha gente repartida por todo el estadio. Iba todos los días a la Ciudad Deportiva a recuperarme y, en una de ellas, me llamaron mis agentes diciendo que mirase el Whatsapp. Al ver que era la oferta del Levante, devolví enseguida la llamada y les dije que firmasen inmediatamente. No quería escuchar nada más. Quería jugar en el Levante.

Nunca tuvo malos maestros. Ha coincidido con Ramos, Varane, Albiol, Pau Torres...

Uno de los mayores logros que tengo es poder haber aprendido de Sergio Ramos. Es mi referente, el mejor central de la historia. Haber estado dos años entrenando muchos días con él me ha ayudado e inspirado: ver su carácter, su constancia, su nivel de exigencia, las horas de gimnasio después de cada entrenamiento… Después, me marcho al Villarreal y coincido con Raúl Albiol, Pau Torres, Aissa Mandi… Y, ahora, me fijo mucho en Postigo, Álex Muñoz y, en su día, en vez. Es un sueño aprender de cada uno de ellos.

¿Sigue confiando pese a cómo está el equipo?

Sí, yo confío. Vivo el vestuario desde dentro y sé cómo trabaja el equipo, al igual que sus calidades y cualidades. Somos una plantilla que ha demostrado que puede estar arriba. Han habido situaciones que, de haberse dado de forma acertada, nos hubieran permitido estar por encima de donde estamos. Sinceramente, falta bastante todavía. Quedan muchos partidos en casa. Y si el equipo hace las cosas como las tiene que hacer, y trabaja como tiene que trabajar, volveremos a ser candidatos al ascenso.