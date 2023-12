Régulo Lorente ya es un 'poblero' más, un 'mitja fava' con título. El título es el de hijo predilecto. Régulo, que nació en el pueblo abulense de Candeleda, llegó a principios de los años 80 al Poble Nou de Benitatxell. No sabía lo que se iba a encontrar. Ha sido el médico del pueblo durante 40 años. Se ha ganado a todos los vecinos con profesionalidad y humanidad. Ha ejercido la medicina de familia con la sabiduría de esos doctores que escuchan y miran a los ojos. Un médico con ojo clínico.

El Poble Nou de Benitatxell lo ha nombrado hijo predilecto. "No sé si lo merezco, pero me honra que este pueblo me otorgue este reconocimiento", ha manifestado. Régulo ha explicado que, cuando acabó la carrera de medicina, quería ser un profesional cercano al paciente. "Vas al cardiólogo y te ve examina el corazón, pero no sabe nada de ti. La medicina de pueblo es otra cosa. Conoces a todos y los tratas desde que nacen. Creas un clima de empatía y de confianza y también de cariño y afecto".

"Después de tantos años, he envejecido con toda una generación del pueblo y me siento afortunado de haber aportado mi granito de arena a mejorar la salud de la población", ha expresado Régulo Lorente, quien ha relatado anécdotas de estas cuatro décadas. Ha recordado a un paciente que, cuando entraba en su consulta, siempre recitaba "Don Régulo Lorente Reviriego". Pasaron los años y un día ese vecino no recordó los apellidos del doctor. Y, al final, tampoco recordaba su nombre. Así son el tiempo y la memoria.

"A mí me gustaría que el pueblo se acordase de que aquí hubo un médico que se dedicó toda su vida a curar, con sus errores y aciertos. Yo no me olvidaré nunca de Benitatxell y siempre lo llevaré en mi corazón".

El acto ha tenido lugar en el ayuntamiento, pero luego la corporación, los vecinos y vecinas y el doctor han acudido al Centro de Salud, donde se ha destapado una placa de homenaje al médico de cabecera de muchas generaciones de pobleros.

El alcalde, Miguel Ángel García, ha afirmado que Régulo Lorente ha sido "un profesional excepcional". "Dejas una huella imborrable en nuestro bondadoso pueblo". El alcalde ha dicho que este doctor ha tratado al abuelo, el padre, el hijo y el nieto, "algo extraordinario". Ha destacado que este médico ha ejercido su profesión con "gran humanidad, como si fueras parte de la familia de cada uno de nosotros".