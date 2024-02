El Saló de Cristall va ser ahir l'escenari del lliurament dels premis literaris que porten el nom de la ciutat. Uns guardons que, segons l'alcaldessa María José Catalá, són "una sort d'aparador literari de València al món que durant les seues quatre dècades d'existència han configurat un catàleg de les grans figures de les lletres, en castellà i en valencià, de finals del segle XX i inicis del XXI”.

L'alcaldessa de València ha estat acompanyada del regidor d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, i altres membres de la corporació. Va manifestar el seu “orgull per la importància cultural d'estos guardons”. “Els Premis Ciutat de València es convoquen en huit modalitats, quatre gèneres i dos llengües, però amb una mateixa passió: la literatura, una de les formes més fascinants d'art i expressió humana que provoca emoció i passió, alegria, ràbia, felicitat, neguit...i sentiments”, va detallar en dirigir-se als huit premiats de la XLI edició d'estos reconeixements de projecció internacional. “Amb el vostre treball i el de tots els autors de les més de 1.646 obres que s'han presentat a esta convocatòria contribuïu a prestigiar més encara, si cap, estos guardons, orgull d'este ajuntament i de la nostra ciutat”.

Pel que respecta als treballs premiats en la present convocatòria, l'alcaldessa va ressaltar “l'excel·lència” d’Assegut a la dreta del pare, de l’escriptor ondarenc Jovi Lozano-Seser, guanyador del Premi Isabel de Villena de narrativa en valencià, el qual recollí de mans de l’alcaldessa el guardó, escultura del prestigiós artista Miquel Navarro, abans de manifestar l’alegria i satisfacció de rebre tal coneixement.

“És un doble goig ja que és la segona vegada que rep el Ciutat de València per un volum de contes i és per això que vull agrair el suport a la meua obra per part de l’Ajuntament de València i el jurat que la va seleccionar com a guanyadora”, va destacat l'autor.

Assegut a la dreta del pare és un llibre de relats, entre el periodisme i la prosa creativa, que aborda temes com la guerra d’Ucraïna, el terrorisme islamista, la crisi de la COVID o el poder de les xarxes socials. Segons l’autor, el llibre, el qual serà publicat el proper mes d’abril, “és una obra molt heterogènia dominada per les temàtiques del gènere negre i criminalístic, però des d’una perspectiva molt personal”.

Lozano-Seser va destacar que el llibre està dedicat al periodisme i als periodistes en un moment molt delicat per al sector a causa de les noves tecnologies i l’intrusisme professional. “El llibre és una defensa de com se’ns degrada, precaritza i fins i tot margina als professionals del periodisme quan no es valora ni remunera com cal la nostra feina diària i quotidiana. Som els alts professionals més maltractats i infraremunerats tant en l’empresa privada com en l’administració pública, i només podem accedir a la dignitat i reconeixement quan transcendim la nostra tasca a través de la literatura o mitjans de comunicació massius com la televisió”.

Reivindicació i denúncia que es conjuguen a Assegut a la dreta del pare, un treball que serà editat per l’editorial valenciana Bromera i que serà presentat oficialment a la Fira del Llibre de València junt a les altres set obres de la resta de guanyadores i guanyadors de l’edició d’enguany, tal com va concloure María José Catalá, alcaldessa de la ciutat i amfitriona del lliurament.