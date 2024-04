La promotora del PAI de 488 casas de Llíber se querella contra un diputado de Compromís: "Es inadmisible que una constructora nos persiga"

El conflicto del PAI de 488 casas de Llíber ya entra en la dimensión personal. La empresa promotora, la VAPF, ha presentado una querella contra el diputado de Compromís y concejal en Xaló (pueblo vecino de Llíber), Gerard Fullana. Lo ha hecho público hoy el propio Fullana, quien asegura que "es inadmisible que una constructora nos persiga y nos dicte lo que debemos opinar". "Vamos a seguir opinando libremente en contra de la destrucción que supone este PAI", apunta el diputado, que insiste en que no se va a dejar amedrentar con denuncias.

Fullana también avanza que ya ha recibido la citación judicial para acudir al acto de conciliación previo a que la promotora confirme la querella. Deja claro que no se va a retractar de sus manifestaciones sobre "la destrucción que representa este PAI".

"Me amenazan con acciones penales si no afirmo en mis redes sociales que el PAI es totalmente legal, cosa que no haremos ya que, de hecho, hemos presentado diversas demandas denunciando irregularidades", advierte el diputado.

La constructora también le exige que retire sus críticas por el cierre de caminos tradicionales y la decisión de la empresa de apostar vigilantes privados en las sendas que llevan a la cima de la Muntanya Llarga. También denuncia la empresa la comparación de sus acciones con actividades "propias de la mafia", símil que el diputado empleó en relación a las presiones de la constructora a activistas o a él mismo. Fullana recuerda que la empresa repartió centenares de folletos en la Vall de Pop (valle donde están Llíber y Xaló) en los que le "atacaban".

El diputado afirma que ya no solo se está librando una lucha medioambiental contra este PAI de 488 casas. "Esta lucha también es por la democracia y la libertad". "Pretenden dictarnos las opiniones que debemos escribir en las redes y decir a los medios de comunicación, un hecho absolutamente repudiable en el año 2024 y en una democracia avanzada. No es un hecho aislado, sino que forma parte de la mentalidad inherente a la extrema derecha autoritaria".

"Momento clave en los juzgados"

El diputado valencianistas asegura que las denuncias contra activistas y políticos que se han manifestado contra el PAI de Llíber llegan en "un momento determinante en los juzgados". Recuerda que tres salas del contencioso administrativo de los juzgados de Alicante están dirimiendo la posible paralización cautelar de todo el proyecto por irregularidades en las obras del alcantarillado, en la reparcelación y por la falta de concesión hídrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para construir estas 488 casas. Fullana advierte de que este desarrollo urbanístico duplica las necesidades de agua de Llíber y puede mermar los recursos hídricos de la Vall de Pop.