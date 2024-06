Hope, Noelia, Iván, Joan, Françoise y Eugenio dan la cara en Dénia por la diversidad y el orgullo

En primera persona. Hope, Noelia, Iván, Joan, Françoise y Eugenio dan la cara en Dénia por la diversidad. Y lo hacen con orgullo. Preguntados hoy si les ha costado dar el paso de poner en primer plano sus historias personales, han coincidido los seis en que no, en que tenían que dar el paso y ofrecer visibilidad a la realidad LGTBI de Dénia. Dénia es diversa. Y no hay mejor manera de mostrarlo que con testimonios en primera persona, con vecinas y vecinos que han decidido coger la bandera de la tolerancia, la valentía y la diversidad. ¿Coger la bandera? No está bien expresado. Ellas y ellos son la bandera.

Sí. Hope, Noelia, Iván, Joan, Françoise y Eugenio han salido a los balcones de la fachada del Ayuntamiento de Dénia. En ese momento, se ha desplegado la bandera arcoíris de este año. Y en cada color están ellos. La diversidad se conjuga en primera persona del singular. Sus historias dan sentido a los avances sociales, a la lucha del colectivo LGTBI por disolver lo normativo y defender, como ha subrayado el concejal de Diversidad, Javier Scotto, "las diferencias que nos unen".

La bandera arcoíris y las seis historias de diversidad y valentía / Levante-EMV

El orgullo cambia de perspectiva en Dénia. Así lo ha subrayado Scotto. La ciudad se declara orgullosa de su diversidad. El reconocimiento deja de ser abstracto. El concejal ha incidido en lo emocionante que fue dar forma a esta campaña en primera persona y conocer las historias de seis dianenses que han tenido que superar muchos prejuicios, que se han enfrentado a la homofobia, al bullying e incluso al racismo y que han decidido que daban la cara por ellos y por otros muchos que todavía permanecen en la invisibilidad.

Hope, Noelia, Iván, Françoise y Eugenio muestran muchas facetas de la lucha por la igualdad y la tolerancia. Hope ha afirmado sentirse muy orgullosa de participar en la campaña y dar foco a su proceso personal de transición y esperanza. Noelia ha destacado que las Fallas de Dénia apuestan por la diversidad y la integración. Joan e Iván han subrayado que, cuando estás construyendo tu identidad, te ayuda mucho encontrar referentes y la comprensión y el ejemplo de personas que también se han enfrentado a lo normativo y a los estereotipos sociales y de género. Françoise, quien ha luchado para dar visibilidad en el deporte a la diversidad, ha destacado que participar en esta campaña ayuda a que otras personas puedan expresar quienes son sin miedo. Eugenio, que ha vivido en EE UU y ahora ha regresado a Dénia, ha sufrido también discriminación por ser inmigrante.

La programación del "Día del Orgullo" de Dénia / Levante-EMV

"Una Dénia más igualitaria y justa"

"Queríamos dar visibilidad a sus historias y a sus experiencias vitales. Hoy Dénia exhibe que está orgullosa de estas seis personas y de su diversidad. Hoy Dénia luce a todo color la bandera arcoíris. Estos seis protagonistas merecen todo nuestro reconocimiento y respeto. Logran que Dénia sea más igualitaria y justa", ha afirmado el concejal de Diversidad.

Detalles de la programación

Durante los meses de mayo y de junio, se están celebrando unos talleres preventivos de educación sexual, dirigidos al alumnado de primaria y secundaria de varios centros educativos de Dénia. Además, este año, ha indicado Scotto “hemos añadido quince talleres más dirigidos a ciertos centros más específicos como son CREAMA, EPA, o IES Chabas. Asimismo, se impartirá una formación a profesores y a familias (Ampas). Todo ello es debido a que se detectó una falta de educación y formación en sexualidad y diversidad sexual, tanto en el profesorado, como en las familias y los escolares”.

Entre el 14 y 30 de junio se desarrollará toda la campaña publicitaria municipal, en la que además se repartirán 1.300 cordones multicolores para las zapatillas deportivas en 33 puntos de Dénia, como son algunos centros educativos, algunos edificios públicos, asociaciones. En su blíster de reparto se incluirá información de contacto con la unidad especializada Eros de la Policía Local de Dénia, para la protección y seguridad de las víctimas de discriminación y odio.

El viernes 14 de junio se instalarán 3 photocalls ‘Alas para la diversidad’ en diversas ubicaciones de Dénia, uno estará en la Glorieta, otro en La Xara y otro en Jesús Pobre, “en el que los selfis difunden y proyectan un año más, nuestra diversidad en redes” ha declarado Scotto, quien ha añadido “y en esa diversidad, también está la segmentación de los distintos colectivos que sufren discriminación, y este año el programa también tiene en cuenta al colectivo de mayores, y al colectivo de personas con discapacidad”.

Las actividades continuarán el jueves 19 de junio con la conferencia ‘La erótica del otoño, la sexualidad en las personas mayores’, impartida por Vicent Bataller, doctor en Medicina y Presidente de sexólogos sin fronteras, que tendrá lugar en la Biblioteca municipal de Dénia, a las 19.30 horas. En la charla se abordará la sexualidad en las personas mayores, “un colectivo que tienen derecho a vivir y hablar de sexualidad en la edad más adulta, e incluso, tiene el derecho de rehacer su vida con segundas oportunidades y con otros proyectos vitales en sus relaciones afectivas”, ha indicado Javier Scotto.

Al día siguiente, el sábado 20 de junio, a las 20.00 horas, se representará la obra ‘Johnny Chico’, de Stephen House en el teatro auditorio del Centro Social, con la dirección de Eduard Costa y la interpretación de Víctor Palmero. La reconocida obra de teatro a nivel nacional está recomendada para mayores de 16 años y la entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Por otro lado, la psicóloga y sexóloga Paula Peña, impartirá el martes 25 de junio a las 19.30 horas, la charla ‘Apoyando los derechos sexuales de las personas con diversidad funcional’, dirigida a personas con discapacidad y a sus familias, que se desarrollará en la Biblioteca municipal.

Finalmente, el día central de la reivindicación, el viernes 28 de junio, los seis protagonistas de la campaña publicitaria leerán el manifiesto en un acto institucional, que tendrá lugar a la 19.30 horas, en la plaza del Consell, seguido, a las 20.00 horas, de la celebración del Orgullo con un espectáculo ‘Show Drag’ de monólogos de las artistas Liz Dust, Rita Amores, y Vampirashian, tres reconocidas drags de la Comunitat Valenciana.