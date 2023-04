20 años en defensa del patrimonio saguntino

Dos décadas en defensa del patrimonio saguntino. Eso es lo que lleva a sus espaldas la entidad que este domingo ha vuelto a convocar a la ciudadanía a la XVII Trobada al Castell, con tal de reivindicar más inversiones y la puesta en valor de este monumento nacional, propiedad del Ministerio y con gestión transferida a la Conselleria. Y es que el Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí no se rinde.

Como apunta su presidenta, María Forner, "estamos para reivindicar un Castillo y un Teatro Romano dignos, así como muchos otros temas preocupantes como el cierre del Museo Epigráfico del castillo, el estado de abandono de la Casa Romeu o la necesidad de recuperar el patrimonio industrial".

Tampoco se cansan de repetir que "hace falta una oficina de proyectos que canalice estos temas y vaya ejecutando un plan a largo plazo, busque financiación y sepa hacia dónde nos dirigimos".

La entidad también tiene clara la necesidad de dar a conocer todo el legado. Por ello, en toda su trayectoria ha realizado diversas iniciativas con este objetivo, desde conferencias de personas como la catedrática Carmen Aranegui a visitas guiadas por distintos estudiosos de la comarca, un premio de dibujo anual para los más pequeños y otro que es novedad este año: Un concurso de carteles cuyo lema es «Sagunt, un paisatge per a la història». Con este último, como explica Forner, "se pretende innovar dando cabida a personas de cualquier edad y dar a conocer nuestro patrimonio a través de otra disciplina artística".

Este camino de difusión es el que, a su juicio, deberían seguir con más ahínco las administraciones, además de "coordinarse y escuchar las propuestas de la ciudadanía", apuntaba considerando que el Consejo asesor de Patrimonio municipal "debería reunirse con más asiduidad y, como su propio nombre indica, asesorar a las autoridades, no ser un ente pasivo que las escuche".

Al echar la vista atrás, desde la entidad recuerdan acciones como la del 29 de enero de 2008 cuando un millar de personas se reunieron ante el ayuntamiento contra la orden del Supremo de demoler las obras de rehabilitación del Teatro Romano, donde se leyó un manifiesto firmado por más de 40 organizaciones de todo tipo. También reconocen que en este tiempo "se han conseguido algunas cosas como, por ejemplo, la restauración del fortín y el almacén del Grau Vell", aunque opinan que "los avances van con cuentagotas y el estado del castillo, el teatro y el museo sigue siendo preocupante".

Con tal de hacer ver que estas asignaturas pendientes no se olvidan, este domingo, a partir de las 10 horas, se iniciará la subida hacia el Castillo, esta vez con el lema "Per la declaració de Sagunt com a Patrimoni de la Humanitat".

El encargado del habitual parlamento será Xavi Vilaplana, asesor de Cultura Clásica del Centro de Profesores (Cefire). Además, habrá una actuación de alumnos de una escuela de danza de Sagunt.